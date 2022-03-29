Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше
Представитель МИД Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия возмущена демонтажом в польском населенном пункте Шовице памятника советским воинам-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мемориальный объект, установленный в 1949 году, является местом захоронения 620 красноармейцев Первого украинского фронта.
"Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением - войной с советскими памятниками в Польше", - заявила Захарова на брифинге.
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"Всё, что сейчас делается в Польше – всё это идёт в нарушение имеющихся двусторонних соглашений, норм цивилизованного общения. Достаточно сказать, что из 561 мемориального объекта, внесенных совместно с польской стороной в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около 100. То есть пятая часть", – отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, ликвидации памятника в Шовице постарались придать максимальную торжественность: уничтожение памятника транслировалось в прямом эфире в присутствии польских официальных лиц.