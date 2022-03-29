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Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше - РИА Новости, 29.03.2022
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Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше
Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше - РИА Новости, 29.03.2022
Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше
Россия возмущена демонтажом в польском населенном пункте Шовице памятника советским воинам-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:57
2022-03-29T16:57
в мире
россия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия возмущена демонтажом в польском населенном пункте Шовице памятника советским воинам-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мемориальный объект, установленный в 1949 году, является местом захоронения 620 красноармейцев Первого украинского фронта."Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением - войной с советскими памятниками в Польше", - заявила Захарова на брифинге."Всё, что сейчас делается в Польше – всё это идёт в нарушение имеющихся двусторонних соглашений, норм цивилизованного общения. Достаточно сказать, что из 561 мемориального объекта, внесенных совместно с польской стороной в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около 100. То есть пятая часть", – отметила официальный представитель МИД РФ.По ее словам, ликвидации памятника в Шовице постарались придать максимальную торжественность: уничтожение памятника транслировалось в прямом эфире в присутствии польских официальных лиц.
https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html
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в мире, россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:57 29.03.2022
 
Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше

Представитель МИД Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия возмущена демонтажом в польском населенном пункте Шовице памятника советским воинам-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мемориальный объект, установленный в 1949 году, является местом захоронения 620 красноармейцев Первого украинского фронта.
"Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением - войной с советскими памятниками в Польше", - заявила Захарова на брифинге.
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"Всё, что сейчас делается в Польше – всё это идёт в нарушение имеющихся двусторонних соглашений, норм цивилизованного общения. Достаточно сказать, что из 561 мемориального объекта, внесенных совместно с польской стороной в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около 100. То есть пятая часть", – отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, ликвидации памятника в Шовице постарались придать максимальную торжественность: уничтожение памятника транслировалось в прямом эфире в присутствии польских официальных лиц.
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