https://ria.ru/20220329/pamyatnik-1780719918.html

Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше

Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше - РИА Новости, 29.03.2022

Захарова осудила снос памятника советским воинам-освободителям в Польше

Россия возмущена демонтажом в польском населенном пункте Шовице памятника советским воинам-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:57

2022-03-29T16:57

2022-03-29T16:57

в мире

россия

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия возмущена демонтажом в польском населенном пункте Шовице памятника советским воинам-освободителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мемориальный объект, установленный в 1949 году, является местом захоронения 620 красноармейцев Первого украинского фронта."Не первый раз мы сталкиваемся с таким позорным явлением - войной с советскими памятниками в Польше", - заявила Захарова на брифинге."Всё, что сейчас делается в Польше – всё это идёт в нарушение имеющихся двусторонних соглашений, норм цивилизованного общения. Достаточно сказать, что из 561 мемориального объекта, внесенных совместно с польской стороной в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около 100. То есть пятая часть", – отметила официальный представитель МИД РФ.По ее словам, ликвидации памятника в Шовице постарались придать максимальную торжественность: уничтожение памятника транслировалось в прямом эфире в присутствии польских официальных лиц.

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

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польша

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова