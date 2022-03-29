12:44 29.03.2022 (обновлено: 12:47 29.03.2022)
В Кремле считают, что личные оскорбления недопустимы для главы государства
Пресс-секретарь Песков Байдену: личным оскорблениям нет места в риторике главы государства
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Личные оскорбления не могут не оставлять свой след, им не должно быть места в риторике главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы США Джо Байдена о Владимире Путине.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что слова о российском президенте Владимире Путине не осложнят дипломатическую работу.
"Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние", - сказал Песков журналистам.
Завершая визит в Европу речью в Варшаве, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией. Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что так себя вести может "слабый или больной человек", американским гражданам должно быть стыдно за своего президента.