https://ria.ru/20220329/oskorbleniya-1780646148.html

В Кремле считают, что личные оскорбления недопустимы для главы государства

В Кремле считают, что личные оскорбления недопустимы для главы государства - РИА Новости, 29.03.2022

В Кремле считают, что личные оскорбления недопустимы для главы государства

Личные оскорбления не могут не оставлять свой след, им не должно быть места в риторике главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:44

2022-03-29T12:44

2022-03-29T12:47

сша

россия

в мире

джо байден

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Личные оскорбления не могут не оставлять свой след, им не должно быть места в риторике главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы США Джо Байдена о Владимире Путине.Президент США Джо Байден ранее заявил, что слова о российском президенте Владимире Путине не осложнят дипломатическую работу."Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние", - сказал Песков журналистам.Завершая визит в Европу речью в Варшаве, Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Белый дом поспешил объяснить, что глава администрации не призывал к смене руководства РФ. Песков со своей стороны заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством. Американские СМИ в воскресенье сообщили, что в финальном тексте речи не было высказывания о российском руководстве, помощники главы США были удивлены его импровизацией. Байден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что так себя вести может "слабый или больной человек", американским гражданам должно быть стыдно за своего президента.

https://ria.ru/20220329/bayden-1780551294.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, джо байден, владимир путин, дмитрий песков