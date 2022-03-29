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Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html
Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие
Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие - РИА Новости, 29.03.2022
Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие
Россия не исключает, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T23:37
2022-03-29T23:37
обострение ситуации в днр и лнр
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оон
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия не исключает, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения, заявила на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву", - сказал Небензя."Надеюсь, вы понимаете, какой репутационный ущерб такой сценарий нанес бы всем международным структурам, которые скрывают факты подобного использования автомобилей со своей символикой", - добавил он.
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в мире, украина, dhl, россия, оон, василий небензя
23:37 29.03.2022
 
Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие

Небензя: Россия не исключает, что на Украину в машинах DHL могут ввозиться вооружения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия не исключает, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения, заявила на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву", - сказал Небензя.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 23:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия требует объяснить использование националистами автомобиля ООН
"Надеюсь, вы понимаете, какой репутационный ущерб такой сценарий нанес бы всем международным структурам, которые скрывают факты подобного использования автомобилей со своей символикой", - добавил он.
 
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