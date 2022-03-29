https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html

Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие

Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие - РИА Новости, 29.03.2022

Небензя не исключил, что в машинах DHL на Украину ввозят оружие

Россия не исключает, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T23:37

2022-03-29T23:37

2022-03-29T23:37

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ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия не исключает, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут ввозиться вооружения, заявила на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву", - сказал Небензя."Надеюсь, вы понимаете, какой репутационный ущерб такой сценарий нанес бы всем международным структурам, которые скрывают факты подобного использования автомобилей со своей символикой", - добавил он.

https://ria.ru/20220329/avtomobil-1780773174.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, украина, dhl, россия, оон, василий небензя