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Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
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Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев
Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022
Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев
Вашингтон на саммите НАТО добился цели заставить европейские страны увеличить расходы на закупку военной продукции США, заявил секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:09
2022-03-29T14:10
сша
украина
совет безопасности рф
николай патрушев
европа
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вашингтон на саммите НАТО добился цели заставить европейские страны увеличить расходы на закупку военной продукции США, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев."Вашингтон успешно добился своей цели - заставить европейские государства увеличить расходы на закупку продукции оборонно-промышленного комплекса США", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Ранее влиятельное издание Politico написало со ссылкой на опрошенных экспертов, что на фоне операции ВС РФ на Украине для оборонной промышленности в США "вновь настали счастливые дни".Так, представитель американского оборонного гиганта Lockheed Martin Кейлин Шмеер заявила изданию, что компания "с нетерпением ждет работы с нынешними и будущими клиентами для удовлетворения их потребностей в области национальной безопасности".
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сша, украина, совет безопасности рф, николай патрушев, европа
14:09 29.03.2022 (обновлено: 14:10 29.03.2022)
 
Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США заставили Европу увеличить закупки американского оружия

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вашингтон на саммите НАТО добился цели заставить европейские страны увеличить расходы на закупку военной продукции США, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Вашингтон успешно добился своей цели - заставить европейские государства увеличить расходы на закупку продукции оборонно-промышленного комплекса США", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Ранее влиятельное издание Politico написало со ссылкой на опрошенных экспертов, что на фоне операции ВС РФ на Украине для оборонной промышленности в США "вновь настали счастливые дни".
Так, представитель американского оборонного гиганта Lockheed Martin Кейлин Шмеер заявила изданию, что компания "с нетерпением ждет работы с нынешними и будущими клиентами для удовлетворения их потребностей в области национальной безопасности".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
14:06
Патрушев: запуганные США европейцы думают, что действуют в своих интересах
 
СШАУкраинаСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевЕвропа
 
 
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