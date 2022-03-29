https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780669050.html

Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев

Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2022

Вашингтон заставил Европу увеличить закупки оружия в США, заявил Патрушев

Вашингтон на саммите НАТО добился цели заставить европейские страны увеличить расходы на закупку военной продукции США, заявил секретарь Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:09

2022-03-29T14:09

2022-03-29T14:10

сша

украина

совет безопасности рф

николай патрушев

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Вашингтон на саммите НАТО добился цели заставить европейские страны увеличить расходы на закупку военной продукции США, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев."Вашингтон успешно добился своей цели - заставить европейские государства увеличить расходы на закупку продукции оборонно-промышленного комплекса США", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Ранее влиятельное издание Politico написало со ссылкой на опрошенных экспертов, что на фоне операции ВС РФ на Украине для оборонной промышленности в США "вновь настали счастливые дни".Так, представитель американского оборонного гиганта Lockheed Martin Кейлин Шмеер заявила изданию, что компания "с нетерпением ждет работы с нынешними и будущими клиентами для удовлетворения их потребностей в области национальной безопасности".

https://ria.ru/20220329/evropa-1780668219.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, совет безопасности рф, николай патрушев, европа