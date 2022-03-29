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Минобороны показало кадры работы военной полиции в Черниговской области
Минобороны показало кадры работы военной полиции в Черниговской области - РИА Новости, 29.03.2022
Минобороны показало кадры работы военной полиции в Черниговской области
Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области Украины, а также вооружение, изъятое из РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:39
2022-03-29T14:39
2022-03-29T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области Украины, а также вооружение, изъятое из гражданских автомобилей, пытавшихся преодолеть блокпост.На видео демонстрируются несколько единиц автоматов Калашникова и гранатомет шведского производства AT4."Недавно был остановлен автомобиль, в котором находилось два гражданских лица мужского пола, при проверке были выявлены гранатомет иностранного производства и три автомата", - рассказал один из военных полицейских, уточнив, что мужчины были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств.По словам военных полицейских, на данном блокпосту ежедневно проезжает по 20-30 гражданских машин. Каждый автомобиль и пассажир досматриваются, проверяются документы, производится полный досмотр транспорта на наличие боеприпасов, вооружения и различных подозрительных предметов.Военные уточняют, что пост готов полностью оказать продовольственную и медицинскую помощь. Есть специалисты, которые могут своевременно оказать первую неотложную медицинскую помощь."Мы разговариваем со всеми вежливо, культурно просим, на это люди реагируют адекватно. И сразу видно, когда к ним хорошо относятся, что они успокаиваются. Мы не желаем никому зла, поэтому и люди, соответственно, хорошо к нам относятся", - отметил военный полицейский Максим.
https://ria.ru/20220328/buk-m3-1780408860.html
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Кадры вооружения, изъятого из гражданских автомобилей на Украине
Минобороны опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области, а также вооружение, изъятое из гражданских автомобилей, пытавшихся преодолеть блокпост.
2022-03-29T14:39
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
14:39 29.03.2022 (обновлено: 15:21 29.03.2022)
Минобороны показало кадры работы военной полиции в Черниговской области
Минобороны опубликовало кадры работы военной полиции на блокпосту в Черниговской области
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области Украины, а также вооружение, изъятое из гражданских автомобилей, пытавшихся преодолеть блокпост.
На видео демонстрируются несколько единиц автоматов Калашникова и гранатомет шведского производства AT4.
"Недавно был остановлен автомобиль, в котором находилось два гражданских лица мужского пола, при проверке были выявлены гранатомет иностранного производства и три автомата", - рассказал один из военных полицейских, уточнив, что мужчины были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств.
По словам военных полицейских, на данном блокпосту ежедневно проезжает по 20-30 гражданских машин. Каждый автомобиль и пассажир досматриваются, проверяются документы, производится полный досмотр транспорта на наличие боеприпасов, вооружения и различных подозрительных предметов.
Военные уточняют, что пост готов полностью оказать продовольственную и медицинскую помощь. Есть специалисты, которые могут своевременно оказать первую неотложную медицинскую помощь.
"Мы разговариваем со всеми вежливо, культурно просим, на это люди реагируют адекватно. И сразу видно, когда к ним хорошо относятся, что они успокаиваются. Мы не желаем никому зла, поэтому и люди, соответственно, хорошо к нам относятся", - отметил военный полицейский Максим.