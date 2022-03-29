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Минобороны показало кадры работы военной полиции в Черниговской области

Минобороны показало кадры работы военной полиции в Черниговской области - РИА Новости, 29.03.2022

Минобороны показало кадры работы военной полиции в Черниговской области

Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области Украины, а также вооружение, изъятое из РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:39

2022-03-29T14:39

2022-03-29T15:21

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области Украины, а также вооружение, изъятое из гражданских автомобилей, пытавшихся преодолеть блокпост.На видео демонстрируются несколько единиц автоматов Калашникова и гранатомет шведского производства AT4."Недавно был остановлен автомобиль, в котором находилось два гражданских лица мужского пола, при проверке были выявлены гранатомет иностранного производства и три автомата", - рассказал один из военных полицейских, уточнив, что мужчины были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств.По словам военных полицейских, на данном блокпосту ежедневно проезжает по 20-30 гражданских машин. Каждый автомобиль и пассажир досматриваются, проверяются документы, производится полный досмотр транспорта на наличие боеприпасов, вооружения и различных подозрительных предметов.Военные уточняют, что пост готов полностью оказать продовольственную и медицинскую помощь. Есть специалисты, которые могут своевременно оказать первую неотложную медицинскую помощь."Мы разговариваем со всеми вежливо, культурно просим, на это люди реагируют адекватно. И сразу видно, когда к ним хорошо относятся, что они успокаиваются. Мы не желаем никому зла, поэтому и люди, соответственно, хорошо к нам относятся", - отметил военный полицейский Максим.

https://ria.ru/20220328/buk-m3-1780408860.html

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Кадры вооружения, изъятого из гражданских автомобилей на Украине Минобороны опубликовало кадры работы военнослужащих подразделений военной полиции на блокпосту в Черниговской области, а также вооружение, изъятое из гражданских автомобилей, пытавшихся преодолеть блокпост. 2022-03-29T14:39 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины