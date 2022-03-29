https://ria.ru/20220329/obstrely-1780746923.html

ВСУ за сутки выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по ДНР

ВСУ за сутки выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 29.03.2022

ВСУ за сутки выпустили более 200 крупнокалиберных снарядов и мин по ДНР

Более 200 снарядов и мин выпустили украинские войска с начала суток по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, говорится в сообщении Народной... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:15

2022-03-29T19:15

2022-03-29T19:37

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Более 200 снарядов и мин выпустили украинские войска с начала суток по восьми населенным пунктам Донецкой народной республики, говорится в сообщении Народной милиции республики."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов республики", - говорится в заявлении народной милиции в Telegram-канале.В сообщении отмечается, что повреждены 17 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщили в ведомстве, с начала текущих суток силы ДНР ликвидировали 27 украинских националистов и девять огневых точек украинских войск."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 22 получили ранения", - указывается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/dnr-1780735893.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины