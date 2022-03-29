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СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/obstrely-1780617653.html
СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ
СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.03.2022
СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:51
2022-03-29T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.По данным следствия, 27 и 28 марта военнослужащие ВС Украины и других военизированных формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Мариуполь и населенных пунктах Степное и Волонтеровка ДНР, а также в городе Первомайск и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР.В результате обстрелов в ДНР были повреждены жилые дома, хозпостройки, здание городской больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Добавляется, что жертвами обстрела в селе Степном стали мирные жители - мужчина и женщина. При обстреле поселка Волонтеровки погибла мирная жительница, а в Мариуполе ранения получили 20 мирных граждан.Кроме того, украинские силовики произвели массированный прицельный обстрел с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" объектов гражданской инфраструктуры в Иловайске. В результате были повреждены 33 жилых дома и административные здания узловой больницы, железнодорожного вокзала, локомотивного депо, помещение банно-прачечного комплекса. Погиб мирный житель.Кроме того, по данным СК, после обстрелов Мариуполя с 7 по 25 марта за медпомощью обратились 24 человека, в том числе один ребенок. Также при обстреле Волновахи с 23 по 26 марта стали ранены ребенок и две мирные жительницы. Отмечается, что в Кальчике 22 марта ранен мужчина, а 24 марта в результате обстрелов Марьинского района – женщина.Как рассказали в СК РФ, в городе Первомайске и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР от обстрелов повреждены подстанции, из-за чего без электроснабжения остались более двух тысяч абонентов.
https://ria.ru/20220329/dnr-1780602258.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
10:51 29.03.2022
 
СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ

СК завел два уголовных дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны украинских военных

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВоронка от бомбы, упавшей с самолета
Воронка от бомбы, упавшей с самолета - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Воронка от бомбы, упавшей с самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска 31 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР
По данным следствия, 27 и 28 марта военнослужащие ВС Украины и других военизированных формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Мариуполь и населенных пунктах Степное и Волонтеровка ДНР, а также в городе Первомайск и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР.
В результате обстрелов в ДНР были повреждены жилые дома, хозпостройки, здание городской больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Добавляется, что жертвами обстрела в селе Степном стали мирные жители - мужчина и женщина. При обстреле поселка Волонтеровки погибла мирная жительница, а в Мариуполе ранения получили 20 мирных граждан.
Кроме того, украинские силовики произвели массированный прицельный обстрел с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" объектов гражданской инфраструктуры в Иловайске. В результате были повреждены 33 жилых дома и административные здания узловой больницы, железнодорожного вокзала, локомотивного депо, помещение банно-прачечного комплекса. Погиб мирный житель.
Кроме того, по данным СК, после обстрелов Мариуполя с 7 по 25 марта за медпомощью обратились 24 человека, в том числе один ребенок. Также при обстреле Волновахи с 23 по 26 марта стали ранены ребенок и две мирные жительницы. Отмечается, что в Кальчике 22 марта ранен мужчина, а 24 марта в результате обстрелов Марьинского района – женщина.
Как рассказали в СК РФ, в городе Первомайске и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР от обстрелов повреждены подстанции, из-за чего без электроснабжения остались более двух тысяч абонентов.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЛуганская Народная РеспубликаМариупольСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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