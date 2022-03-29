СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ
СК завел два уголовных дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны украинских военных
Воронка от бомбы, упавшей с самолета. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 27 и 28 марта военнослужащие ВС Украины и других военизированных формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Мариуполь и населенных пунктах Степное и Волонтеровка ДНР, а также в городе Первомайск и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР.
В результате обстрелов в ДНР были повреждены жилые дома, хозпостройки, здание городской больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Добавляется, что жертвами обстрела в селе Степном стали мирные жители - мужчина и женщина. При обстреле поселка Волонтеровки погибла мирная жительница, а в Мариуполе ранения получили 20 мирных граждан.
Кроме того, украинские силовики произвели массированный прицельный обстрел с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" объектов гражданской инфраструктуры в Иловайске. В результате были повреждены 33 жилых дома и административные здания узловой больницы, железнодорожного вокзала, локомотивного депо, помещение банно-прачечного комплекса. Погиб мирный житель.
Кроме того, по данным СК, после обстрелов Мариуполя с 7 по 25 марта за медпомощью обратились 24 человека, в том числе один ребенок. Также при обстреле Волновахи с 23 по 26 марта стали ранены ребенок и две мирные жительницы. Отмечается, что в Кальчике 22 марта ранен мужчина, а 24 марта в результате обстрелов Марьинского района – женщина.
Как рассказали в СК РФ, в городе Первомайске и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР от обстрелов повреждены подстанции, из-за чего без электроснабжения остались более двух тысяч абонентов.