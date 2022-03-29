https://ria.ru/20220329/obstrely-1780617653.html

СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ

СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.03.2022

СК завел два дела из-за обстрелов в ЛНР и ДНР со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:51

2022-03-29T10:51

2022-03-29T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

луганская народная республика

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.По данным следствия, 27 и 28 марта военнослужащие ВС Украины и других военизированных формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Мариуполь и населенных пунктах Степное и Волонтеровка ДНР, а также в городе Первомайск и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР.В результате обстрелов в ДНР были повреждены жилые дома, хозпостройки, здание городской больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Добавляется, что жертвами обстрела в селе Степном стали мирные жители - мужчина и женщина. При обстреле поселка Волонтеровки погибла мирная жительница, а в Мариуполе ранения получили 20 мирных граждан.Кроме того, украинские силовики произвели массированный прицельный обстрел с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" объектов гражданской инфраструктуры в Иловайске. В результате были повреждены 33 жилых дома и административные здания узловой больницы, железнодорожного вокзала, локомотивного депо, помещение банно-прачечного комплекса. Погиб мирный житель.Кроме того, по данным СК, после обстрелов Мариуполя с 7 по 25 марта за медпомощью обратились 24 человека, в том числе один ребенок. Также при обстреле Волновахи с 23 по 26 марта стали ранены ребенок и две мирные жительницы. Отмечается, что в Кальчике 22 марта ранен мужчина, а 24 марта в результате обстрелов Марьинского района – женщина.Как рассказали в СК РФ, в городе Первомайске и поселке Михайловка Перевальского района ЛНР от обстрелов повреждены подстанции, из-за чего без электроснабжения остались более двух тысяч абонентов.

https://ria.ru/20220329/dnr-1780602258.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780612099.html

россия

луганская народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире