https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780645580.html

В ЕР призвали поменять программы в школах на освобожденных территориях

В ЕР призвали поменять программы в школах на освобожденных территориях - РИА Новости, 29.03.2022

В ЕР призвали поменять программы в школах на освобожденных территориях

Важно совершить кратчайший переход освобожденных украинских территорий на российские образовательные стандарты, украинских детей милитаризировали с раннего... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:42

2022-03-29T12:42

2022-03-29T12:42

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

нато

единая россия

днр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Важно совершить кратчайший переход освобожденных украинских территорий на российские образовательные стандарты, украинских детей милитаризировали с раннего детства, внушая ненависть к России, сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Тема учебников, которые мы обнаружили в украинских школах - волосы встают дыбом от того, что мы видели. Понятно, и пропаганда жестокости, и антироссийских идей. Буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны... Считаю, что надо обеспечить кратчайший переход освобожденных территорий на российские образовательные стандарты. Понятно, что это потребует соответствующего учебно-методического обеспечения, и здесь "Единая Россия" готова оказать министерству просвещения всю необходимую помощь", - сказал Турчак на совещании по вопросу реализации программы капремонта школ."Целый раздел учебников рассказывает школьникам о военных тактиках и схемах НАТО. Учебник 11 класса, где дети в военной форме в положении стрельбы стоя, стрельбы лежа, с упора и так далее. Помощь медицинскую как оказывать на поле боя. Все пронизано военной тематикой, и понятно, что последние несколько лет, как минимум 8, которые прошли с 2014 году, украинских детей милитаризируют с раннего детства, и им внушается ненависть к России ко всему русскому и русской идентичности", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/kadyrov-1780642150.html

https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780596104.html

россия

украина

донбасс

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, единая россия, днр