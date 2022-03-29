https://ria.ru/20220329/now-1780661133.html
В России запустят еще один аналог Instagram*
В России запустят еще один аналог Instagram* - РИА Новости, 29.03.2022
В России запустят еще один аналог Instagram*
Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за первые часы работы в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:40
2022-03-29T13:40
2022-03-29T13:43
общество
технологии
россия
яндекс
instagram
интернет
социальные сети
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за первые часы работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале соцсети.Ранее в России был анонсирован запуск еще одного аналога американской сети - "Россграм". Во вторник был впервые продемонстрирован интерфейс этой сети."В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для создания аналога заблокированной в РФ соцсети "необходим огромный теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", - говорится в сообщении, где также уточняется, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220328/rossgram-1780459565.html
https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, технологии, россия, яндекс, instagram, интернет, социальные сети
13:40 29.03.2022 (обновлено: 13:43 29.03.2022)
В России запустят еще один аналог Instagram*
Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now начала бета-тестирование