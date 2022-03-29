Рейтинг@Mail.ru
В России запустят еще один аналог Instagram* - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/now-1780661133.html
В России запустят еще один аналог Instagram*
В России запустят еще один аналог Instagram* - РИА Новости, 29.03.2022
В России запустят еще один аналог Instagram*
Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за первые часы работы в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:40
2022-03-29T13:43
общество
технологии
россия
яндекс
instagram
интернет
социальные сети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за первые часы работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале соцсети.Ранее в России был анонсирован запуск еще одного аналога американской сети - "Россграм". Во вторник был впервые продемонстрирован интерфейс этой сети."В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для создания аналога заблокированной в РФ соцсети "необходим огромный теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", - говорится в сообщении, где также уточняется, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220328/rossgram-1780459565.html
https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, яндекс, instagram, интернет, социальные сети
13:40 29.03.2022 (обновлено: 13:43 29.03.2022)
 
В России запустят еще один аналог Instagram*

Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now начала бета-тестирование

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за первые часы работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале соцсети.
Ранее в России был анонсирован запуск еще одного аналога американской сети - "Россграм". Во вторник был впервые продемонстрирован интерфейс этой сети.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:47
Соцсеть "Россграм" не удалось запустить в запланированные сроки
"В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для создания аналога заблокированной в РФ соцсети "необходим огромный теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", - говорится в сообщении, где также уточняется, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 11:34Культура
Россиян не накажут за использование Facebook* и Instagram*
 
ОбществоТехнологииРоссияЯндексInstagramИнтернетСоциальные сети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала