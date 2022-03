https://ria.ru/20220329/now-1780661133.html

В России запустят еще один аналог Instagram*

В России запустят еще один аналог Instagram*

В России запустят еще один аналог Instagram*

29.03.2022

2022-03-29T13:40

2022-03-29T13:40

2022-03-29T13:43

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Разработанная бывшим сотрудником "Яндекса" социальная сеть Now, аналог заблокированного в России Instagram*, начала бета-тестирование, за первые часы работы в ней зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале соцсети.Ранее в России был анонсирован запуск еще одного аналога американской сети - "Россграм". Во вторник был впервые продемонстрирован интерфейс этой сети."В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 тысяч пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для создания аналога заблокированной в РФ соцсети "необходим огромный теоретический и, что более важно, практический опыт в области компьютерных технологий". "И мы это делаем", - говорится в сообщении, где также уточняется, что основателем и руководителем команды Now является бывший программист "Яндекса" Дмитрий Маринин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

