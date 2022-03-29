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Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы - РИА Новости, 29.03.2022
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Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы
Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы - РИА Новости, 29.03.2022
Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы
В посольство приходят письма с угрозами физической расправы, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:07
2022-03-29T20:20
в мире
нидерланды
гаага
мид нидерландов
россия
александр шульгин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В посольство приходят письма с угрозами физической расправы, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин."Сейчас приходят письма с угрозами физической расправы не только (в адрес) дипломатических сотрудников, но и членов семей", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляю угрозу безопасности" страны.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
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в мире, нидерланды, гаага, мид нидерландов, россия, александр шульгин
20:07 29.03.2022 (обновлено: 20:20 29.03.2022)
 
Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы

Посол в Нидерландах Шульгин рассказал, что ему в письмах угрожают физической расправой

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В посольство приходят письма с угрозами физической расправы, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин.
"Сейчас приходят письма с угрозами физической расправы не только (в адрес) дипломатических сотрудников, но и членов семей", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляю угрозу безопасности" страны.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 16:47
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
 
В миреНидерландыГаагаМИД НидерландовРоссияАлександр Шульгин
 
 
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