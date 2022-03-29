https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780754221.html

Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы

Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы - РИА Новости, 29.03.2022

Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы

В посольство приходят письма с угрозами физической расправы, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:07

2022-03-29T20:07

2022-03-29T20:20

в мире

нидерланды

гаага

мид нидерландов

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александр шульгин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В посольство приходят письма с угрозами физической расправы, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин."Сейчас приходят письма с угрозами физической расправы не только (в адрес) дипломатических сотрудников, но и членов семей", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляю угрозу безопасности" страны.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, гаага, мид нидерландов, россия, александр шульгин