https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780754221.html
Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы
Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы - РИА Новости, 29.03.2022
Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы
В посольство приходят письма с угрозами физической расправы, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:07
2022-03-29T20:07
2022-03-29T20:20
в мире
нидерланды
гаага
мид нидерландов
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александр шульгин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В посольство приходят письма с угрозами физической расправы, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин."Сейчас приходят письма с угрозами физической расправы не только (в адрес) дипломатических сотрудников, но и членов семей", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Гаага высылает 17 российских дипломатов. По его словам, они работали в Нидерландах под дипломатическим прикрытием и "представляю угрозу безопасности" страны.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, гаага, мид нидерландов, россия, александр шульгин
20:07 29.03.2022 (обновлено: 20:20 29.03.2022)
Посол в Нидерландах рассказал о письмах с угрозами расправы
Посол в Нидерландах Шульгин рассказал, что ему в письмах угрожают физической расправой