https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747649.html
Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов
Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов и заявила, что Москва объявит... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:21
2022-03-29T19:21
2022-03-29T19:33
россия
в мире
нидерланды
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов и заявила, что Москва объявит ответные меры."Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях", - говорится в ее официальном комментарии. По ее словам, этот недружественный шаг свидетельствует о полном отсутствии властей страны "заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией"."Об ответных мерах будет объявлено", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, нидерланды, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
19:21 29.03.2022 (обновлено: 19:33 29.03.2022)
Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов
Захарова анонсировала ответные меры на высылку 17 российских дипломатов из Нидерландов