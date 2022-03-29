https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747649.html

Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов

Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022

Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов и заявила, что Москва объявит... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:21

2022-03-29T19:21

2022-03-29T19:33

россия

в мире

нидерланды

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов и заявила, что Москва объявит ответные меры."Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях", - говорится в ее официальном комментарии. По ее словам, этот недружественный шаг свидетельствует о полном отсутствии властей страны "заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией"."Об ответных мерах будет объявлено", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, нидерланды, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии