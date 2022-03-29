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Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
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Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов
Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов и заявила, что Москва объявит... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:21
2022-03-29T19:33
россия
в мире
нидерланды
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов и заявила, что Москва объявит ответные меры."Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях", - говорится в ее официальном комментарии. По ее словам, этот недружественный шаг свидетельствует о полном отсутствии властей страны "заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией"."Об ответных мерах будет объявлено", - отметила Захарова.
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россия, в мире, нидерланды, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
19:21 29.03.2022 (обновлено: 19:33 29.03.2022)
 
Захарова назвала произволом решение Нидерландов о высылке дипломатов

Захарова анонсировала ответные меры на высылку 17 российских дипломатов из Нидерландов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом решение властей Нидерландов выслать 17 российских дипломатов и заявила, что Москва объявит ответные меры.
"Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях", - говорится в ее официальном комментарии. По ее словам, этот недружественный шаг свидетельствует о полном отсутствии властей страны "заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией".
"Об ответных мерах будет объявлено", - отметила Захарова.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 16:47
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
 
РоссияВ миреНидерландыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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