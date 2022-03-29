https://ria.ru/20220329/neonatsisty-1780767252.html

ВСУ и неонацисты используют режимы тишины для восстановления боеспособности

ВСУ и неонацисты используют режимы тишины для восстановления боеспособности - РИА Новости, 29.03.2022

ВСУ и неонацисты используют режимы тишины для восстановления боеспособности

Украинские войска и неонацисты используют объявляемые ВС РФ режимы тишины для восстановления боеспособности и оборудования позиций в жилых кварталах, заявил во... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:52

2022-03-29T21:52

2022-03-29T21:55

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска и неонацисты используют объявляемые ВС РФ режимы тишины для восстановления боеспособности и оборудования позиций в жилых кварталах, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Подразделения ВСУ и батальоны неонацистов использовали "режимы тишины" для восстановления боеспособности, оборудования огневых позиций в жилых кварталах, больницах, школах и детских садах, где в качестве живого щита насильно удерживается мирное население", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/tribunal-1780729200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина