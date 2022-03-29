https://ria.ru/20220329/nebenzya-1780772881.html

Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения

Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения - РИА Новости, 30.03.2022

Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения

Россия обеспокоена "физической зачисткой" Киевом неугодных лидеров общественного мнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T23:22

2022-03-29T23:22

2022-03-30T00:18

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ООН, 30 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена "физической зачисткой" Киевом неугодных лидеров общественного мнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В своем письме от 21 марта мы уже официально информировали Совет о похищении Службой безопасности Украины гражданской активистки Елены Бережной, которая участвовала во встречах Совета Безопасности. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно", - указал он.По его словам, с тех пор аналогичные сообщения поступили в отношении Василия Волги, украинского оппозиционного политика, лидера партии "Союз левых сил", политолога Дмитрия Джангирова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, журналиста и публициста Дмитрия Скворцова, историка и публичного деятеля Александра Каревина, публициста и телеведущего Яна Таксюра, главного редактора одесского издания "Таймер" Юрия Ткачева."СБУ также провела обыск у другого известного Совету Безопасности ООН политолога Михаила Погребинского. Что сейчас с ним происходит - нам доподлинно неизвестно. Ждем справедливые оценки в связи с подобной "охотой на ведьм" со стороны наших западных коллег и профильных правочеловеческих структур ООН и ОБСЕ", - заявил Небензя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев