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Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения - РИА Новости, 30.03.2022
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Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения
Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения - РИА Новости, 30.03.2022
Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения
Россия обеспокоена "физической зачисткой" Киевом неугодных лидеров общественного мнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T23:22
2022-03-30T00:18
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ООН, 30 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена "физической зачисткой" Киевом неугодных лидеров общественного мнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."В своем письме от 21 марта мы уже официально информировали Совет о похищении Службой безопасности Украины гражданской активистки Елены Бережной, которая участвовала во встречах Совета Безопасности. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно", - указал он.По его словам, с тех пор аналогичные сообщения поступили в отношении Василия Волги, украинского оппозиционного политика, лидера партии "Союз левых сил", политолога Дмитрия Джангирова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, журналиста и публициста Дмитрия Скворцова, историка и публичного деятеля Александра Каревина, публициста и телеведущего Яна Таксюра, главного редактора одесского издания "Таймер" Юрия Ткачева."СБУ также провела обыск у другого известного Совету Безопасности ООН политолога Михаила Погребинского. Что сейчас с ним происходит - нам доподлинно неизвестно. Ждем справедливые оценки в связи с подобной "охотой на ведьм" со стороны наших западных коллег и профильных правочеловеческих структур ООН и ОБСЕ", - заявил Небензя.
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в мире, россия, киев
23:22 29.03.2022 (обновлено: 00:18 30.03.2022)
 
Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения

Небензя: Россию беспокоит "зачистка" Киевом неугодных лидеров общественного мнения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 30 мар - РИА Новости. Россия обеспокоена "физической зачисткой" Киевом неугодных лидеров общественного мнения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У нас возникают серьезные опасения в связи с осуществляемой киевским режимом физической зачисткой неугодных лидеров общественного мнения", - сказал Небензя.
"В своем письме от 21 марта мы уже официально информировали Совет о похищении Службой безопасности Украины гражданской активистки Елены Бережной, которая участвовала во встречах Совета Безопасности. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно", - указал он.
По его словам, с тех пор аналогичные сообщения поступили в отношении Василия Волги, украинского оппозиционного политика, лидера партии "Союз левых сил", политолога Дмитрия Джангирова, оппозиционного политолога Юрия Дудкина, журналиста и публициста Дмитрия Скворцова, историка и публичного деятеля Александра Каревина, публициста и телеведущего Яна Таксюра, главного редактора одесского издания "Таймер" Юрия Ткачева.
"СБУ также провела обыск у другого известного Совету Безопасности ООН политолога Михаила Погребинского. Что сейчас с ним происходит - нам доподлинно неизвестно. Ждем справедливые оценки в связи с подобной "охотой на ведьм" со стороны наших западных коллег и профильных правочеловеческих структур ООН и ОБСЕ", - заявил Небензя.
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