18:50 29.03.2022 (обновлено: 19:20 29.03.2022)
На Западе признали зависимость от российских ученых
ABC News: западные ученые признали значимость России в мировой науке
Медицинский работник в лаборатории
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Западные ученые обеспокоены нарастающей изоляцией российских коллег из-за санкций США и ЕС. По их словам, без российской помощи невозможны полноценные исследования в Арктике, космической сфере и других областях, сообщает ABC News.
Как считает немецкий климатолог Маркус Рекс, антироссийские ограничения повредят науке.
"Чрезвычайно трудно проводить значимые исследования в Арктике, игнорируя место России в регионе", — сказал ученый.
Он отметил, что международная миссия, которую он возглавлял в Арктике в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских ледоколов. Европейское космическое агентство, в свою очередь, ломает голову над тем, как марсоход сможет пережить морозные ночи на Красной планете без российского обогревателя. Европейцам придется заменить российские датчики для поиска и изучения окружающей среды планеты, а также найти ракету-носитель нероссийского производства.
Директор Европейского агентства Йозеф Ашбахер полагает, что обмен научным опытом необходим как российским, так и западным ученым, поскольку они совместно работали над сложнейшими головоломками — от раскрытия силы атомов до запуска зондов в космос.
"Зависимость друг от друга создает стабильность и в определенной степени доверие. Это то, что мы можем потерять из-за нынешней обстановки", — предупредил Ашбахер.
Ученые рассказали о нехватке российского опыта и в других отраслях. Профессор Имперского колледжа в Лондоне Адриан Муксуорти отметил превосходство приборов российского производства при исследованиях магнитного поля Земли.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.