https://ria.ru/20220329/nauka-1780743088.html

На Западе признали зависимость от российских ученых

На Западе признали зависимость от российских ученых - РИА Новости, 29.03.2022

На Западе признали зависимость от российских ученых

Западные ученые обеспокоены нарастающей изоляцией российских коллег из-за санкций США и ЕС. По их словам, без российской помощи невозможны полноценные... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:50

2022-03-29T18:50

2022-03-29T19:20

наука

россия

космос - риа наука

москва

арктика

европейское космическое агентство

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Западные ученые обеспокоены нарастающей изоляцией российских коллег из-за санкций США и ЕС. По их словам, без российской помощи невозможны полноценные исследования в Арктике, космической сфере и других областях, сообщает ABC News.Как считает немецкий климатолог Маркус Рекс, антироссийские ограничения повредят науке.Он отметил, что международная миссия, которую он возглавлял в Арктике в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских ледоколов. Европейское космическое агентство, в свою очередь, ломает голову над тем, как марсоход сможет пережить морозные ночи на Красной планете без российского обогревателя. Европейцам придется заменить российские датчики для поиска и изучения окружающей среды планеты, а также найти ракету-носитель нероссийского производства.Директор Европейского агентства Йозеф Ашбахер полагает, что обмен научным опытом необходим как российским, так и западным ученым, поскольку они совместно работали над сложнейшими головоломками — от раскрытия силы атомов до запуска зондов в космос."Зависимость друг от друга создает стабильность и в определенной степени доверие. Это то, что мы можем потерять из-за нынешней обстановки", — предупредил Ашбахер.Ученые рассказали о нехватке российского опыта и в других отраслях. Профессор Имперского колледжа в Лондоне Адриан Муксуорти отметил превосходство приборов российского производства при исследованиях магнитного поля Земли.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html

https://ria.ru/20220327/nauka-1780094130.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, космос - риа наука, москва, арктика, европейское космическое агентство, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии