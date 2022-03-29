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На Западе признали зависимость от российских ученых - РИА Новости, 29.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220329/nauka-1780743088.html
На Западе признали зависимость от российских ученых
На Западе признали зависимость от российских ученых - РИА Новости, 29.03.2022
На Западе признали зависимость от российских ученых
Западные ученые обеспокоены нарастающей изоляцией российских коллег из-за санкций США и ЕС. По их словам, без российской помощи невозможны полноценные... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:50
2022-03-29T19:20
наука
россия
космос - риа наука
москва
арктика
европейское космическое агентство
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Западные ученые обеспокоены нарастающей изоляцией российских коллег из-за санкций США и ЕС. По их словам, без российской помощи невозможны полноценные исследования в Арктике, космической сфере и других областях, сообщает ABC News.Как считает немецкий климатолог Маркус Рекс, антироссийские ограничения повредят науке.Он отметил, что международная миссия, которую он возглавлял в Арктике в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских ледоколов. Европейское космическое агентство, в свою очередь, ломает голову над тем, как марсоход сможет пережить морозные ночи на Красной планете без российского обогревателя. Европейцам придется заменить российские датчики для поиска и изучения окружающей среды планеты, а также найти ракету-носитель нероссийского производства.Директор Европейского агентства Йозеф Ашбахер полагает, что обмен научным опытом необходим как российским, так и западным ученым, поскольку они совместно работали над сложнейшими головоломками — от раскрытия силы атомов до запуска зондов в космос."Зависимость друг от друга создает стабильность и в определенной степени доверие. Это то, что мы можем потерять из-за нынешней обстановки", — предупредил Ашбахер.Ученые рассказали о нехватке российского опыта и в других отраслях. Профессор Имперского колледжа в Лондоне Адриан Муксуорти отметил превосходство приборов российского производства при исследованиях магнитного поля Земли.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780514375.html
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россия, космос - риа наука, москва, арктика, европейское космическое агентство, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
18:50 29.03.2022 (обновлено: 19:20 29.03.2022)
 
На Западе признали зависимость от российских ученых

ABC News: западные ученые признали значимость России в мировой науке

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лаборатории
Медицинский работник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник в лаборатории
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Западные ученые обеспокоены нарастающей изоляцией российских коллег из-за санкций США и ЕС. По их словам, без российской помощи невозможны полноценные исследования в Арктике, космической сфере и других областях, сообщает ABC News.
Как считает немецкий климатолог Маркус Рекс, антироссийские ограничения повредят науке.

"Чрезвычайно трудно проводить значимые исследования в Арктике, игнорируя место России в регионе", — сказал ученый.

Он отметил, что международная миссия, которую он возглавлял в Арктике в 2019-2020 годах, была бы невозможна без мощных российских ледоколов. Европейское космическое агентство, в свою очередь, ломает голову над тем, как марсоход сможет пережить морозные ночи на Красной планете без российского обогревателя. Европейцам придется заменить российские датчики для поиска и изучения окружающей среды планеты, а также найти ракету-носитель нероссийского производства.
Директор Европейского агентства Йозеф Ашбахер полагает, что обмен научным опытом необходим как российским, так и западным ученым, поскольку они совместно работали над сложнейшими головоломками — от раскрытия силы атомов до запуска зондов в космос.
"Зависимость друг от друга создает стабильность и в определенной степени доверие. Это то, что мы можем потерять из-за нынешней обстановки", — предупредил Ашбахер.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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