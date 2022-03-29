https://ria.ru/20220329/nato-1780585539.html

Песков назвал НАТО "машиной конфронтации"

Песков назвал НАТО "машиной конфронтации" - РИА Новости, 29.03.2022

Песков назвал НАТО "машиной конфронтации"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T01:40

2022-03-29T01:40

2022-03-29T02:44

в мире

нато

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации.Пресс-секретарь российского президента назвал ситуацию "вызывающей беспокойство". Он также добавил, что Россия неоднократно на протяжении многих лет выражала свою обеспокоенность в связи с продвижением НАТО на Восток или возможностью вступления Украины в альянс, однако не увидела "никакой реакции".Отвечая на вопрос о стягивании сил НАТО ближе к российской границе, Песков отметил, что до начала спецоперации РФ на Украине "НАТО делала то же самое, но с улыбкой на лице и постепенно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/alyans-1780582920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато