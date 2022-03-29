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Песков назвал НАТО "машиной конфронтации" - РИА Новости, 29.03.2022
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Песков назвал НАТО "машиной конфронтации"
Песков назвал НАТО "машиной конфронтации" - РИА Новости, 29.03.2022
Песков назвал НАТО "машиной конфронтации"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T01:40
2022-03-29T02:44
в мире
нато
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации.Пресс-секретарь российского президента назвал ситуацию "вызывающей беспокойство". Он также добавил, что Россия неоднократно на протяжении многих лет выражала свою обеспокоенность в связи с продвижением НАТО на Восток или возможностью вступления Украины в альянс, однако не увидела "никакой реакции".Отвечая на вопрос о стягивании сил НАТО ближе к российской границе, Песков отметил, что до начала спецоперации РФ на Украине "НАТО делала то же самое, но с улыбкой на лице и постепенно".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, нато
01:40 29.03.2022 (обновлено: 02:44 29.03.2022)
 
Песков назвал НАТО "машиной конфронтации"

Пресс-секретарь президента России Песков назвал НАТО "машиной конфронтации"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации.
"Мы глубоко убеждены, что машина НАТО является не машиной взаимодействия или машиной безопасности, это машина конфронтации", - заявил Песков в интервью американскому телеканалу PBS.
Пресс-секретарь российского президента назвал ситуацию "вызывающей беспокойство". Он также добавил, что Россия неоднократно на протяжении многих лет выражала свою обеспокоенность в связи с продвижением НАТО на Восток или возможностью вступления Украины в альянс, однако не увидела "никакой реакции".
Отвечая на вопрос о стягивании сил НАТО ближе к российской границе, Песков отметил, что до начала спецоперации РФ на Украине "НАТО делала то же самое, но с улыбкой на лице и постепенно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
00:30
FT: президент Эстонии заявил, что НАТО следует укреплять восточное крыло
 
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