https://ria.ru/20220329/nasekomye-1780704478.html

Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы

Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы - РИА Новости, 29.03.2022

Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы

Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:02

2022-03-29T16:02

2022-03-29T16:02

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мосприрода

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общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы вновь можно будет услышать фырканье ежей, наблюдать за прыгающими лягушками, обходить ползающих змей и рассматривать летающих насекомых. Специалисты Мосприроды ожидают, что вскоре пробудятся столичные сони. На природных территориях первыми просыпаются насекомые, затем лягушки, ежи, орешниковые сони и змеи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в марте просыпаются насекомые. На природных территориях из-под коры деревьев, опавшей листвы, сухой травы покажутся мухи, комары, жуки. Начнут летать и бабочки - крапивницы и лимонницы.Ежи, занесенные в Красную книгу Москвы под 2-ой категорией редкости, проспать могут вплоть до апреля. Эти животные просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 10-12 градусов.

https://ria.ru/20220325/ptitsy-1780077114.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, общество