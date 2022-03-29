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Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы - РИА Новости, 29.03.2022
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Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы
Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы - РИА Новости, 29.03.2022
Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы
Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:02
2022-03-29T16:02
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы вновь можно будет услышать фырканье ежей, наблюдать за прыгающими лягушками, обходить ползающих змей и рассматривать летающих насекомых. Специалисты Мосприроды ожидают, что вскоре пробудятся столичные сони. На природных территориях первыми просыпаются насекомые, затем лягушки, ежи, орешниковые сони и змеи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в марте просыпаются насекомые. На природных территориях из-под коры деревьев, опавшей листвы, сухой травы покажутся мухи, комары, жуки. Начнут летать и бабочки - крапивницы и лимонницы.Ежи, занесенные в Красную книгу Москвы под 2-ой категорией редкости, проспать могут вплоть до апреля. Эти животные просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 10-12 градусов.
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мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, общество
16:02 29.03.2022
 

Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся в лесопарках Москвы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Змеи, ежи, лягушки и насекомые скоро проснутся на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Москвы вновь можно будет услышать фырканье ежей, наблюдать за прыгающими лягушками, обходить ползающих змей и рассматривать летающих насекомых. Специалисты Мосприроды ожидают, что вскоре пробудятся столичные сони. На природных территориях первыми просыпаются насекомые, затем лягушки, ежи, орешниковые сони и змеи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте просыпаются насекомые. На природных территориях из-под коры деревьев, опавшей листвы, сухой травы покажутся мухи, комары, жуки. Начнут летать и бабочки - крапивницы и лимонницы.
"В марте-апреле появляются лягушки, которые для зимовки выбирают водоемы, ручьи или некрупные речки, где у них будет достаточно кислорода для комфортного анабиоза, дышат они при этом кожей. Некоторые из них зимуют на суше: в норках или под толстым слоем листвы. В Красную книгу Москвы занесены травяная и остромордая лягушки под 3-й и 2-й категориями соответственно. Их зимовка длится обычно 7-8 месяцев", - говорится в сообщении.
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Ежи, занесенные в Красную книгу Москвы под 2-ой категорией редкости, проспать могут вплоть до апреля. Эти животные просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 10-12 градусов.
"Орешниковые сони, занесенные в Красную книгу Москвы под 4-й категорией, зиму пережидают в своих дуплах. Они спят 7-8 месяцев. Проснется соня не раньше апреля. Ужи и гадюки из своих убежищ - веток, коряг, листвы, старой норы - выползают в середине весны. Спят они 8 месяцев. Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка находятся в Красной книге Москвы под 2-й и 1-й категориями соответственно", - рассказали в столичном департаменте природопользования.
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