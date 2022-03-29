Рейтинг@Mail.ru
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220329/muzey-1780647953.html
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания - РИА Новости, 29.03.2022
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания
Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:19
2022-03-29T13:19
культура
новости культуры
исторический музей
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576586810_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_ae07b7db35750746919aa6e567811f2b.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает пресс-служба.Тема встречи — "Выбор времени. Новые поступления", гостем станет Марина Чистякова, главный хранитель музея.Студия расположена в одном из зданий, входящих в комплекс ГИМ, и рассчитана на четырех гостей. Также есть возможность подключить удаленных спикеров и выводить дополнительный графический и аудио-визуальный контент. Площадка спроектирована так, что там можно создавать и программы в записи. Например, подкасты. Эфиры будут вестись на странице во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на его онлайн-платформе – Медиапортале ГИМ, на которой представлены лекции, экскурсии по выставкам и фондам, научные конференции, передачи и фильмы о коллекциях музея.
https://ria.ru/20220323/bogaevskiy-1778638619.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576586810_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_fcbf331a86f9e73f6ac0d061094c78fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, исторический музей, музеи
13:19 29.03.2022
 
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания

Собственная студия онлайн-вещания откроется в Государственном историческом музее 30 марта

© РИА Новости / Владимир АстапковичГосударственный исторический музей
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает пресс-служба.
Тема встречи — "Выбор времени. Новые поступления", гостем станет Марина Чистякова, главный хранитель музея.
Студия расположена в одном из зданий, входящих в комплекс ГИМ, и рассчитана на четырех гостей. Также есть возможность подключить удаленных спикеров и выводить дополнительный графический и аудио-визуальный контент.
Площадка спроектирована так, что там можно создавать и программы в записи. Например, подкасты.
Эфиры будут вестись на странице во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на его онлайн-платформе – Медиапортале ГИМ, на которой представлены лекции, экскурсии по выставкам и фондам, научные конференции, передачи и фильмы о коллекциях музея.
Корабли. Вечернее солнце. 1912. Холст, масло. 133, 5 х 155,8. Русский музей, Санкт-Петербург
23 марта, 13:31Культура
В Историческом музее открылась выставка мастера крымских пейзажей
 
КультураНовости культурыИсторический музейМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала