https://ria.ru/20220329/muzey-1780647953.html

В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания

В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания - РИА Новости, 29.03.2022

В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания

Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:19

2022-03-29T13:19

2022-03-29T13:19

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает пресс-служба.Тема встречи — "Выбор времени. Новые поступления", гостем станет Марина Чистякова, главный хранитель музея.Студия расположена в одном из зданий, входящих в комплекс ГИМ, и рассчитана на четырех гостей. Также есть возможность подключить удаленных спикеров и выводить дополнительный графический и аудио-визуальный контент. Площадка спроектирована так, что там можно создавать и программы в записи. Например, подкасты. Эфиры будут вестись на странице во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на его онлайн-платформе – Медиапортале ГИМ, на которой представлены лекции, экскурсии по выставкам и фондам, научные конференции, передачи и фильмы о коллекциях музея.

https://ria.ru/20220323/bogaevskiy-1778638619.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, исторический музей, музеи