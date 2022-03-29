https://ria.ru/20220329/muzey-1780647953.html
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания - РИА Новости, 29.03.2022
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания
Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:19
2022-03-29T13:19
2022-03-29T13:19
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает пресс-служба.Тема встречи — "Выбор времени. Новые поступления", гостем станет Марина Чистякова, главный хранитель музея.Студия расположена в одном из зданий, входящих в комплекс ГИМ, и рассчитана на четырех гостей. Также есть возможность подключить удаленных спикеров и выводить дополнительный графический и аудио-визуальный контент. Площадка спроектирована так, что там можно создавать и программы в записи. Например, подкасты. Эфиры будут вестись на странице во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на его онлайн-платформе – Медиапортале ГИМ, на которой представлены лекции, экскурсии по выставкам и фондам, научные конференции, передачи и фильмы о коллекциях музея.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, исторический музей, музеи
В Историческом музее откроется собственная студия онлайн-вещания
Собственная студия онлайн-вещания откроется в Государственном историческом музее 30 марта
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве откроет собственную студию онлайн-вещания, первый прямой эфир запланирован на 30 марта в 13.00, сообщает пресс-служба.
Тема встречи — "Выбор времени. Новые поступления", гостем станет Марина Чистякова, главный хранитель музея.
Студия расположена в одном из зданий, входящих в комплекс ГИМ, и рассчитана на четырех гостей. Также есть возможность подключить удаленных спикеров и выводить дополнительный графический и аудио-визуальный контент.
Площадка спроектирована так, что там можно создавать и программы в записи. Например, подкасты.
Эфиры будут вестись на странице во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на его онлайн-платформе – Медиапортале ГИМ, на которой представлены лекции, экскурсии по выставкам и фондам, научные конференции, передачи и фильмы о коллекциях музея.