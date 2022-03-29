https://ria.ru/20220329/ms-21-1780629879.html

Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность

Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность - РИА Новости, 29.03.2022

Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность

Кессон крыла новейшего отечественного самолета МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность, сообщает пресс-служба "Ростеха". РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:48

2022-03-29T11:48

2022-03-29T11:48

мс-21

технологии

россия

экономика

иркут (корпорация)

ростех

юрий слюсарь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кессон крыла новейшего отечественного самолета МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность, сообщает пресс-служба "Ростеха"."Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") успешно провели важнейший этап статических испытаний кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. Для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим те, что возможны в реальном полете", - говорится в сообщении.Нормы авиабезопасности, как отмечает "Ростех", требуют, чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную. Испытание проведено в специально созданных климатических условиях. Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции крыла самолета подвергалась нагреву."Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла - кессон - обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов", - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.Кессон изготовлен АО "АэроКомпозит" - дочерним предприятием ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха"). Российские материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и "Росатома", специалистов авиапрома. Самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из российских материалов, поднялся в небо 25 декабря 2021 года. Первому полету предшествовал большой комплекс наземных испытаний, которые показали соответствие отечественных композитов требованиям к конструкции самолета.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

https://ria.ru/20220325/samolet-1780140652.html

https://ria.ru/20220325/tury-1780075929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мс-21, технологии, россия, экономика, иркут (корпорация), ростех, юрий слюсарь