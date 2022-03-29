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Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность - РИА Новости, 29.03.2022
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Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность
Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность - РИА Новости, 29.03.2022
Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность
Кессон крыла новейшего отечественного самолета МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность, сообщает пресс-служба "Ростеха". РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:48
2022-03-29T11:48
мс-21
технологии
россия
экономика
иркут (корпорация)
ростех
юрий слюсарь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кессон крыла новейшего отечественного самолета МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность, сообщает пресс-служба "Ростеха"."Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") успешно провели важнейший этап статических испытаний кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. Для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим те, что возможны в реальном полете", - говорится в сообщении.Нормы авиабезопасности, как отмечает "Ростех", требуют, чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную. Испытание проведено в специально созданных климатических условиях. Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции крыла самолета подвергалась нагреву."Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла - кессон - обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов", - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.Кессон изготовлен АО "АэроКомпозит" - дочерним предприятием ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха"). Российские материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и "Росатома", специалистов авиапрома. Самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из российских материалов, поднялся в небо 25 декабря 2021 года. Первому полету предшествовал большой комплекс наземных испытаний, которые показали соответствие отечественных композитов требованиям к конструкции самолета.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html
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мс-21, технологии, россия, экономика, иркут (корпорация), ростех, юрий слюсарь
11:48 29.03.2022
 
Кессон крыла МС-21 из российских композитов прошел испытания на прочность

Кессон крыла МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кессон крыла новейшего отечественного самолета МС-21 из российских композитов успешно прошел этап испытаний на прочность, сообщает пресс-служба "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация "Ростеха" и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") успешно провели важнейший этап статических испытаний кессона крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов. Для подтверждения прочности изделия его подвергли разрушающим нагрузкам, значительно превышающим те, что возможны в реальном полете", - говорится в сообщении.
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Нормы авиабезопасности, как отмечает "Ростех", требуют, чтобы при статических испытаниях кессон выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную. Испытание проведено в специально созданных климатических условиях. Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции крыла самолета подвергалась нагреву.
"Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла - кессон - обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов", - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
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Кессон изготовлен АО "АэроКомпозит" - дочерним предприятием ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха"). Российские материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и "Росатома", специалистов авиапрома. Самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из российских материалов, поднялся в небо 25 декабря 2021 года. Первому полету предшествовал большой комплекс наземных испытаний, которые показали соответствие отечественных композитов требованиям к конструкции самолета.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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МС-21ТехнологииРоссияЭкономикаИркут (корпорация)РостехЮрий Слюсарь
 
 
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