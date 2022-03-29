https://ria.ru/20220329/mishustin-1780733151.html

Мишустин встретился с представителями фракции эсеров

Мишустин встретился с представителями фракции эсеров - РИА Новости, 29.03.2022

Мишустин встретился с представителями фракции эсеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Государственной думе 7 апреля обсудит с парламентариями текущую непростую ситуацию,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:49

2022-03-29T17:49

2022-03-29T18:04

политика

михаил мишустин

партия "справедливая россия - за правду"

россия

правительство рф

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Государственной думе 7 апреля обсудит с парламентариями текущую непростую ситуацию, сложившуюся из-за санкций против РФ, об этом глава кабмина сообщил во время встречи с депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду" во вторник."Многое из того, о чем мы говорили, мы, конечно же, учтем при подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной думе. Это будет не только подведение итогов, конечно, прошлого года, но и в основном обсуждение текущей непростой ситуации и вопросов, которые волнуют в первую очередь всех наших людей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220329/kontrsanktsii-1780686478.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, михаил мишустин, партия "справедливая россия - за правду", россия, правительство рф, госдума рф