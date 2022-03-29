https://ria.ru/20220329/mishustin-1780733151.html
Мишустин встретился с представителями фракции эсеров
Мишустин встретился с представителями фракции эсеров - РИА Новости, 29.03.2022
Мишустин встретился с представителями фракции эсеров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Государственной думе 7 апреля обсудит с парламентариями текущую непростую ситуацию,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:49
2022-03-29T17:49
2022-03-29T18:04
политика
михаил мишустин
партия "справедливая россия - за правду"
россия
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Государственной думе 7 апреля обсудит с парламентариями текущую непростую ситуацию, сложившуюся из-за санкций против РФ, об этом глава кабмина сообщил во время встречи с депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду" во вторник."Многое из того, о чем мы говорили, мы, конечно же, учтем при подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной думе. Это будет не только подведение итогов, конечно, прошлого года, но и в основном обсуждение текущей непростой ситуации и вопросов, которые волнуют в первую очередь всех наших людей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220329/kontrsanktsii-1780686478.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, партия "справедливая россия - за правду", россия, правительство рф, госдума рф
17:49 29.03.2022 (обновлено: 18:04 29.03.2022)
Мишустин встретился с представителями фракции эсеров
Премьер Мишустин встретился с фракцией эсеров перед отчетом правительства в Госдуме
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Государственной думе 7 апреля обсудит с парламентариями текущую непростую ситуацию, сложившуюся из-за санкций против РФ, об этом глава кабмина сообщил во время встречи с депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду" во вторник.
"Многое из того, о чем мы говорили, мы, конечно же, учтем при подготовке ежегодного отчета правительства в Государственной думе. Это будет не только подведение итогов, конечно, прошлого года, но и в основном обсуждение текущей непростой ситуации и вопросов, которые волнуют в первую очередь всех наших людей", - сказал Мишустин.