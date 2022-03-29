https://ria.ru/20220329/mikhaylovka-1780592595.html
ВСУ обстреляли Михайловку минами
ВСУ обстреляли Михайловку минами - РИА Новости, 29.03.2022
ВСУ обстреляли Михайловку минами
Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:23
2022-03-29T07:23
2022-03-29T07:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780309896_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_8d8ed3765c842570cb7eda2fe6eb6059.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 - н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220329/donetsk-1780592382.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780309896_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_8502b0d72573407093c4e1381a6d34c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
07:23 29.03.2022 (обновлено: 07:24 29.03.2022)
ВСУ обстреляли Михайловку минами
Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку минами калибром 120 миллиметров