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ВСУ обстреляли Михайловку минами - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/mikhaylovka-1780592595.html
ВСУ обстреляли Михайловку минами
ВСУ обстреляли Михайловку минами - РИА Новости, 29.03.2022
ВСУ обстреляли Михайловку минами
Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:23
2022-03-29T07:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 - н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220329/donetsk-1780592382.html
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в мире, донецкая народная республика
07:23 29.03.2022 (обновлено: 07:24 29.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Михайловку минами

Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку минами калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обстрел
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 - н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
07:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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