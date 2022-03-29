https://ria.ru/20220329/mikhaylovka-1780592595.html

ВСУ обстреляли Михайловку минами

ВСУ обстреляли Михайловку минами - РИА Новости, 29.03.2022

ВСУ обстреляли Михайловку минами

Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T07:23

2022-03-29T07:23

2022-03-29T07:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска утром во вторник обстреляли Михайловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 - н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

https://ria.ru/20220329/donetsk-1780592382.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика