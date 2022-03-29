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В московском метро продлили акцию "Время ранних" - РИА Новости, 29.03.2022
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В московском метро продлили акцию "Время ранних"
В московском метро продлили акцию "Время ранних" - РИА Новости, 29.03.2022
В московском метро продлили акцию "Время ранних"
Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до конца текущего года, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T07:35
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общество
москва
россия
максим ликсутов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до конца текущего года, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Благодаря акции "Время ранних" пассажиры могут ездить со скидкой утром во внепиковое время на двух линиях метро. Скидки на проезд до 50% действуют для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Это первый пилотный проект такого рода в России. Он был запущен в ноябре 2020 года с целью снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро."Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 миллионов рублей. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей по решению мэра Москвы мы продлеваем акцию до конца года", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Подчеркивается, что благодаря акции в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам количество пассажиров снизилось на 7%, станцию "Китай-город разгрузили на 21%, а "Полежаевскую" и "Выхино" — на 20% и 18%.
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общество, москва, россия, максим ликсутов
07:35 29.03.2022 (обновлено: 07:36 29.03.2022)
 
В московском метро продлили акцию "Время ранних"

Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до конца года

© РИА Новости / Михаил ЛичковМетро
Метро - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Личков
Метро
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до конца текущего года, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Благодаря акции "Время ранних" пассажиры могут ездить со скидкой утром во внепиковое время на двух линиях метро. Скидки на проезд до 50% действуют для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Это первый пилотный проект такого рода в России. Он был запущен в ноябре 2020 года с целью снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.
"Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 миллионов рублей. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей по решению мэра Москвы мы продлеваем акцию до конца года", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Подчеркивается, что благодаря акции в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам количество пассажиров снизилось на 7%, станцию "Китай-город разгрузили на 21%, а "Полежаевскую" и "Выхино" — на 20% и 18%.
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