https://ria.ru/20220329/metro-1780593076.html

В московском метро продлили акцию "Время ранних"

В московском метро продлили акцию "Время ранних" - РИА Новости, 29.03.2022

В московском метро продлили акцию "Время ранних"

Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до конца текущего года, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T07:35

2022-03-29T07:35

2022-03-29T07:36

общество

москва

россия

максим ликсутов

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Москвы продлили акцию "Время ранних" в столичном метрополитене до конца текущего года, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Благодаря акции "Время ранних" пассажиры могут ездить со скидкой утром во внепиковое время на двух линиях метро. Скидки на проезд до 50% действуют для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Это первый пилотный проект такого рода в России. Он был запущен в ноябре 2020 года с целью снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро."Ежедневно по будням акцией "Время ранних" пользуются около 100 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 миллионов рублей. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей по решению мэра Москвы мы продлеваем акцию до конца года", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Подчеркивается, что благодаря акции в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам количество пассажиров снизилось на 7%, станцию "Китай-город разгрузили на 21%, а "Полежаевскую" и "Выхино" — на 20% и 18%.

https://realty.ria.ru/20220328/metro-1780399693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, россия, максим ликсутов