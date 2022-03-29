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В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
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В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ
В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ
Три человека погибли и четверо ранены при крушении самолета Beechcraft, который упал на супермаркет в мексиканском штате Морелос, сообщило издание Universal. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T00:43
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новости - туризм
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Три человека погибли и четверо ранены при крушении самолета Beechcraft, который упал на супермаркет в мексиканском штате Морелос, сообщило издание Universal."В результате аварии частного самолета, столкнувшегося с магазином самообслуживания, трое погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении СМИ со ссылкой на координатора местной службы гражданской защиты Энрике Клементе Гальярдо.По информации СМИ, аварию в муниципалитете Темикско потерпел самолет Beechcraft King Air 90 с бортовым номером N426EM. На борту находились четыре человека, трое из них погибли.Еще трое раненых находились на земле. Согласно данным губернатора Морелоса Куаутемока Бланко, они госпитализированы, на месте работают расчеты гражданской защиты и экстренных служб.
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в мире, мексика, новости - туризм
00:43 29.03.2022 (обновлено: 11:40 29.03.2022)
 
В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ

Universal: при падении частного самолета в мексиканском штате Морелос погибли три человека

© REUTERS / Margarito PerezЛегкомоторный самолет упал на здание супермаркета в Темиско, штат Морелос, Мексика
Легкомоторный самолет упал на здание супермаркета в Темиско, штат Морелос, Мексика - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Margarito Perez
Легкомоторный самолет упал на здание супермаркета в Темиско, штат Морелос, Мексика
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Три человека погибли и четверо ранены при крушении самолета Beechcraft, который упал на супермаркет в мексиканском штате Морелос, сообщило издание Universal.
"В результате аварии частного самолета, столкнувшегося с магазином самообслуживания, трое погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении СМИ со ссылкой на координатора местной службы гражданской защиты Энрике Клементе Гальярдо.
По информации СМИ, аварию в муниципалитете Темикско потерпел самолет Beechcraft King Air 90 с бортовым номером N426EM. На борту находились четыре человека, трое из них погибли.
Еще трое раненых находились на земле. Согласно данным губернатора Морелоса Куаутемока Бланко, они госпитализированы, на месте работают расчеты гражданской защиты и экстренных служб.
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