https://ria.ru/20220329/meksika-1780583486.html
В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ
В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ
Три человека погибли и четверо ранены при крушении самолета Beechcraft, который упал на супермаркет в мексиканском штате Морелос, сообщило издание Universal. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T00:43
2022-03-29T00:43
2022-03-29T11:40
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МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Три человека погибли и четверо ранены при крушении самолета Beechcraft, который упал на супермаркет в мексиканском штате Морелос, сообщило издание Universal."В результате аварии частного самолета, столкнувшегося с магазином самообслуживания, трое погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении СМИ со ссылкой на координатора местной службы гражданской защиты Энрике Клементе Гальярдо.По информации СМИ, аварию в муниципалитете Темикско потерпел самолет Beechcraft King Air 90 с бортовым номером N426EM. На борту находились четыре человека, трое из них погибли.Еще трое раненых находились на земле. Согласно данным губернатора Морелоса Куаутемока Бланко, они госпитализированы, на месте работают расчеты гражданской защиты и экстренных служб.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/chernyyyaschik-1780329673.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, новости - туризм
00:43 29.03.2022 (обновлено: 11:40 29.03.2022)
В Мексике упал частный самолет, сообщили СМИ
Universal: при падении частного самолета в мексиканском штате Морелос погибли три человека
МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости.
Три человека погибли и четверо ранены при крушении самолета Beechcraft, который упал на супермаркет в мексиканском штате Морелос, сообщило
издание Universal.
"В результате аварии частного самолета, столкнувшегося с магазином самообслуживания, трое погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении СМИ со ссылкой на координатора местной службы гражданской защиты Энрике Клементе Гальярдо.
По информации СМИ, аварию в муниципалитете Темикско потерпел самолет Beechcraft King Air 90 с бортовым номером N426EM. На борту находились четыре человека, трое из них погибли.
Еще трое раненых находились на земле. Согласно данным губернатора Морелоса Куаутемока Бланко, они госпитализированы, на месте работают расчеты гражданской защиты и экстренных служб.