https://ria.ru/20220329/mecheti-1780618024.html
В Туркмении сняли ковидные ограничения для мечетей
В Туркмении сняли ковидные ограничения для мечетей - РИА Новости, 29.03.2022
В Туркмении сняли ковидные ограничения для мечетей
Все мечети Туркмении, которые ранее закрыли для профилактики коронавируса, возобновили работу во вторник в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T10:54
2022-03-29T10:54
2022-03-29T10:54
религия
туркмения
здоровье - общество
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АШХАБАД, 29 мар - РИА Новости. Все мечети Туркмении, которые ранее закрыли для профилактики коронавируса, возобновили работу во вторник в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает туркменской новостной сайт Туркменпортал со ссылкой на муфтият страны."В честь предстоящего поста Рамадан, который начинается 2 апреля, все мечети в стране будут работать в обычном режиме. Посещение мечетей возможно при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм", - говорится в сообщении.Ранее деятельность мечетей Туркмении, где официально случаи коронавируса не зарегистрированы, была ограничена в рамках профилактики распространения инфекционных заболеваний."По окончании 30-дневного поста по всей стране будет отмечаться праздник Ораза байрамы", - добавляется в сообщении.Согласно сообщениям властей, в Туркмении случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ряд ограничения на работу религиозных учреждений, торговли, общепита, сервиса, транспорта.
https://ria.ru/20220322/mery-1779498849.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, здоровье - общество
В Туркмении сняли ковидные ограничения для мечетей
Закрытые из-за коронавируса мечети в Туркмении открылись вновь
АШХАБАД, 29 мар - РИА Новости. Все мечети Туркмении, которые ранее закрыли для профилактики коронавируса, возобновили работу во вторник в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает туркменской новостной сайт Туркменпортал со ссылкой на муфтият страны.
"В честь предстоящего поста Рамадан, который начинается 2 апреля, все мечети в стране будут работать в обычном режиме. Посещение мечетей возможно при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм", - говорится в сообщении.
Ранее деятельность мечетей Туркмении, где официально случаи коронавируса не зарегистрированы, была ограничена в рамках профилактики распространения инфекционных заболеваний.
"По окончании 30-дневного поста по всей стране будет отмечаться праздник Ораза байрамы", - добавляется в сообщении.
Согласно сообщениям властей, в Туркмении случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ряд ограничения на работу религиозных учреждений, торговли, общепита, сервиса, транспорта.