https://ria.ru/20220329/matvienko-1780649564.html

Угроз для развития СНГ нет, заявила Матвиенко

Угроз для развития СНГ нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022

Угроз для развития СНГ нет, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит угрозы для дальнейшего развития СНГ. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:51

2022-03-29T12:51

2022-03-29T14:54

в мире

валентина матвиенко

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит угрозы для дальнейшего развития СНГ."Тот потенциал, который был выработан странами Содружества Независимых Государств за последние 30 лет - это и синхронизированное законодательство, и модельные законы, это плотная экономическая интеграция и промышленная кооперация, это множество соглашений между субъектами Федерации и регионами стран содружества. Все это дает уверенность, что мы эти вызовы преодолеем, и никаких угроз для дальнейшего развития СНГ я не вижу,", - сказала спикер."Наоборот, с учетом той разрушительной политики, которую ведет коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами, когда разрушается сам фундамент мирового экономического, политического сотрудничества, когда диктат и произвол, нарушение международного права, правил международной торговли, мне кажется, востребованность региональных объединений сегодня будет еще выше, в том числе я имею ввиду и СНГ", - добавила Матвиенко.Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.По словам Матвиенко, сотрудничество внутри СНГ строится на принципах взаимного уважения интересов друг друга. За эти 30 лет "наши страны настолько интегрированы, что наша дальнейшая интеграция в том числе в рамках Евразийского экономического союза и СНГ будет только усиливаться", уверена спикер.

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780648172.html

https://ria.ru/20220329/vklad-1780592932.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентина матвиенко, евразийский экономический союз, снг