https://ria.ru/20220329/matvienko-1780649564.html
Угроз для развития СНГ нет, заявила Матвиенко
Угроз для развития СНГ нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
Угроз для развития СНГ нет, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит угрозы для дальнейшего развития СНГ. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:51
2022-03-29T12:51
2022-03-29T14:54
в мире
валентина матвиенко
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит угрозы для дальнейшего развития СНГ."Тот потенциал, который был выработан странами Содружества Независимых Государств за последние 30 лет - это и синхронизированное законодательство, и модельные законы, это плотная экономическая интеграция и промышленная кооперация, это множество соглашений между субъектами Федерации и регионами стран содружества. Все это дает уверенность, что мы эти вызовы преодолеем, и никаких угроз для дальнейшего развития СНГ я не вижу,", - сказала спикер."Наоборот, с учетом той разрушительной политики, которую ведет коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами, когда разрушается сам фундамент мирового экономического, политического сотрудничества, когда диктат и произвол, нарушение международного права, правил международной торговли, мне кажется, востребованность региональных объединений сегодня будет еще выше, в том числе я имею ввиду и СНГ", - добавила Матвиенко.Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.По словам Матвиенко, сотрудничество внутри СНГ строится на принципах взаимного уважения интересов друг друга. За эти 30 лет "наши страны настолько интегрированы, что наша дальнейшая интеграция в том числе в рамках Евразийского экономического союза и СНГ будет только усиливаться", уверена спикер.
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780648172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентина матвиенко, евразийский экономический союз, снг
12:51 29.03.2022 (обновлено: 14:54 29.03.2022)
Угроз для развития СНГ нет, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что угроз для развития СНГ в нынешних условиях нет
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не видит угрозы для дальнейшего развития СНГ.
"Тот потенциал, который был выработан странами Содружества Независимых Государств за последние 30 лет - это и синхронизированное законодательство, и модельные законы, это плотная экономическая интеграция и промышленная кооперация, это множество соглашений между субъектами Федерации и регионами стран содружества. Все это дает уверенность, что мы эти вызовы преодолеем, и никаких угроз для дальнейшего развития СНГ я не вижу,", - сказала спикер.
"Наоборот, с учетом той разрушительной политики, которую ведет коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами, когда разрушается сам фундамент мирового экономического, политического сотрудничества, когда диктат и произвол, нарушение международного права, правил международной торговли, мне кажется, востребованность региональных объединений сегодня будет еще выше, в том числе я имею ввиду и СНГ", - добавила Матвиенко.
Она отметила, что в условиях, когда потеряно доверие к доллару в результате такой политики, сегодня встает в полный рост необходимость расчетов в национальной валюте. "Когда нарушаются логистические цепочки, они должны быть переориентированы внутри содружества. Это открывает новые возможности для импортозамещения с использованием потенциала наших государств", - подчеркнула она.
По словам Матвиенко, сотрудничество внутри СНГ строится на принципах взаимного уважения интересов друг друга. За эти 30 лет "наши страны настолько интегрированы, что наша дальнейшая интеграция в том числе в рамках Евразийского экономического союза
и СНГ
будет только усиливаться", уверена спикер.