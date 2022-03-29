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Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики

Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики - РИА Новости, 29.03.2022

Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики

МИД Луганской Народной Республики сообщил, что Вооруженные силы по состоянию на утро 29 марта освободили более 90 процентов территории ЛНР. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:51

2022-03-29T09:51

2022-03-29T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МИД Луганской Народной Республики сообщил, что Вооруженные силы по состоянию на утро 29 марта освободили более 90 процентов территории ЛНР.Отмечается, что населенные пункты ЛНР к северу-северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое освободила российская армия.В МИД добавили, что под контролем вооруженных формирований Украины остаются Северодонецк, Лисичанск, Золотое и некоторые прилегающие села.Кроме того, Народная милиция продолжает ликвидацию нескольких разрозненных националистических банд, остатки которых все еще действуют на освобожденных территориях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия