04:19 29.03.2022 (обновлено: 07:41 29.03.2022)
"Правда глаза колет": поляки признали нехватку воли в противостоянии России
Экс-глава МИД Польши Сикорский обвинил власти в нежелании вводить санкции против России
Варшава, Польша
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Польша, требующая от остальных стран Евросоюза ввести санкции против России, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. С таким заявлением в интервью Radio ZET выступил бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский.
"Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша", - сказал Сикорский, отметив, что официальная Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию.
Российский уголь, подчеркнул экс-дипломат, "и далее течет широким потоком через польскую границу". "Правда глаза колет", резюмировал Сикорский.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из десяти пунктов по поддержке Украины", в рамках которого предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций, а также приостановить визы для россиян и ввести санкции против членов "Единой России".
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Позже Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.