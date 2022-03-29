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"Правда глаза колет": поляки признали нехватку воли в противостоянии России - РИА Новости, 29.03.2022
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"Правда глаза колет": поляки признали нехватку воли в противостоянии России
"Правда глаза колет": поляки признали нехватку воли в противостоянии России - РИА Новости, 29.03.2022
"Правда глаза колет": поляки признали нехватку воли в противостоянии России
Польша, требующая от остальных стран Евросоюза ввести санкции против России, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. С таким... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T04:19
2022-03-29T07:41
россия
евросоюз
польша
санкции
в мире
радослав сикорский
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Польша, требующая от остальных стран Евросоюза ввести санкции против России, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. С таким заявлением в интервью Radio ZET выступил бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский.Российский уголь, подчеркнул экс-дипломат, "и далее течет широким потоком через польскую границу". "Правда глаза колет", резюмировал Сикорский.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из десяти пунктов по поддержке Украины", в рамках которого предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций, а также приостановить визы для россиян и ввести санкции против членов "Единой России".Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, евросоюз, польша, санкции, в мире, радослав сикорский
04:19 29.03.2022 (обновлено: 07:41 29.03.2022)
 
"Правда глаза колет": поляки признали нехватку воли в противостоянии России

Экс-глава МИД Польши Сикорский обвинил власти в нежелании вводить санкции против России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Варшава, Польша
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Польша, требующая от остальных стран Евросоюза ввести санкции против России, так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. С таким заявлением в интервью Radio ZET выступил бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский.
"Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша", - сказал Сикорский, отметив, что официальная Варшава бездействует, ссылаясь на Конституцию.
Российский уголь, подчеркнул экс-дипломат, "и далее течет широким потоком через польскую границу". "Правда глаза колет", резюмировал Сикорский.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из десяти пунктов по поддержке Украины", в рамках которого предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций, а также приостановить визы для россиян и ввести санкции против членов "Единой России".
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
02:58
FT: усиление экономического давления на Россию может расколоть Запад
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Позже Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
РоссияЕвросоюзПольшаСанкцииВ миреРадослав Сикорский
 
 
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