https://ria.ru/20220329/latviya-1780632027.html
Посол Латвии в Москве прибыл в МИД
Посол Латвии в Москве прибыл в МИД - РИА Новости, 29.03.2022
Посол Латвии в Москве прибыл в МИД
Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:57
2022-03-29T11:57
2022-03-29T12:10
латвия
россия
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости."Послушаем (что скажут в МИД)", - сказал посол журналистам. Ранее источник сообщил журналистам о вызове трех прибалтийских послов в связи с решением РФ о высылке их дипломатов по принципу взаимности.Латвия и Эстония ранее заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:57 29.03.2022 (обновлено: 12:10 29.03.2022)
Посол Латвии в Москве прибыл в МИД
Посол Латвии в Москве Риекстиньш прибыл в МИД, куда его вызвали из-за высылки дипломатов