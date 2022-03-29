https://ria.ru/20220329/latviya-1780632027.html

Посол Латвии в Москве прибыл в МИД

Посол Латвии в Москве прибыл в МИД - РИА Новости, 29.03.2022

Посол Латвии в Москве прибыл в МИД

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:57

2022-03-29T11:57

2022-03-29T12:10

латвия

россия

в мире

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости."Послушаем (что скажут в МИД)", - сказал посол журналистам. Ранее источник сообщил журналистам о вызове трех прибалтийских послов в связи с решением РФ о высылке их дипломатов по принципу взаимности.Латвия и Эстония ранее заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата.

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

латвия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)