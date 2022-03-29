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Посол Латвии в Москве прибыл в МИД - РИА Новости, 29.03.2022
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Посол Латвии в Москве прибыл в МИД
Посол Латвии в Москве прибыл в МИД - РИА Новости, 29.03.2022
Посол Латвии в Москве прибыл в МИД
Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:57
2022-03-29T12:10
латвия
россия
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости."Послушаем (что скажут в МИД)", - сказал посол журналистам. Ранее источник сообщил журналистам о вызове трех прибалтийских послов в связи с решением РФ о высылке их дипломатов по принципу взаимности.Латвия и Эстония ранее заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
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латвия, россия, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:57 29.03.2022 (обновлено: 12:10 29.03.2022)
 
Посол Латвии в Москве прибыл в МИД

Посол Латвии в Москве Риекстиньш прибыл в МИД, куда его вызвали из-за высылки дипломатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосол Латвии в РФ Марис Риекстиньш у здания МИД РФ в Москве
Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш у здания МИД РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с высылкой российских дипломатов, передает корреспондент РИА Новости.
"Послушаем (что скажут в МИД)", - сказал посол журналистам. Ранее источник сообщил журналистам о вызове трех прибалтийских послов в связи с решением РФ о высылке их дипломатов по принципу взаимности.
Латвия и Эстония ранее заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства. Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:54
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
ЛатвияРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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