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Доллар завершил торги ниже 85 рублей, евро упал до 94
Доллар завершил торги ниже 85 рублей, евро упал до 94 - РИА Новости, 29.03.2022
Доллар завершил торги ниже 85 рублей, евро упал до 94
Седьмой подряд день укрепления российской валюты закончился падением доллара ниже 85 рубля, евро — ниже 94, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:07
2022-03-29T19:07
2022-03-29T19:38
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Седьмой подряд день укрепления российской валюты закончился падением доллара ниже 85 рубля, евро — ниже 94, следует из данных Московской биржи.К 19:00 курс доллара расчетами "завтра" снизился на 4,79 рубля, до 84,96, евро — на 2,5 рубля, до 94,1.При этом в течение дня обе валюты опускались до минимумов с конца февраля: 82,95 и 92,1 рубля соответственно.Нефть при этом дешевела примерно на три процента — июньские фьючерсы на Brent торговались на уровне 106,21 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI — 102,69 доллара. Днем же, на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле, падение было более существенным — более шести процентов.Официальный курс на 30 марта Центробанк установил на уровне 86,2843 рубля за доллар и 96,0085 — за евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, доллар, рубль, россия, московская биржа, динамика курсов валют, валюта, евро
19:07 29.03.2022 (обновлено: 19:38 29.03.2022)
Доллар завершил торги ниже 85 рублей, евро упал до 94
Курс доллара по итогам вторника упал до 84,96 рубля, евро опустился до 94,1 рубля