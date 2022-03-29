https://ria.ru/20220329/kurs-1780670512.html

Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей

Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей - РИА Новости, 29.03.2022

Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей

Рубль сохраняет высокие темпы роста к доллару и евро, пытаясь закрепиться на уровнях 85 рублей и 94 рубля соответственно, обновляя максимумы с конца февраля,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:15

2022-03-29T14:15

2022-03-29T15:15

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

валюта

россия

евро

доллар

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль сохраняет высокие темпы роста к доллару и евро, пытаясь закрепиться на уровнях 85 рублей и 94 рубля соответственно, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:15 мск падает на 4,75 рубля до 85 рублей, курс евро — на 2,57 рубля (94,03 рубля).Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 84,92 рубля и 93,75 рубля.В свою очередь, мировые цены на нефть перешли к росту на новостях о возможном сокращении предложения на рынке.Так, на 13:20 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent растет на 1,12 процента, до 110,72 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75 процента, до 106,75 доллара.Аналитики отмечают нестабильность рынка, накануне сырье подешевело на четыре процента из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где растет заболеваемость COVID-19.При этом сохраняется возможность сокращения предложения из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.

https://ria.ru/20220329/raschety-1780591197.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, московская биржа, динамика курсов валют, валюта, россия, евро, доллар, рубль