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Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей - РИА Новости, 29.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220329/kurs-1780670512.html
Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей
Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей - РИА Новости, 29.03.2022
Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей
Рубль сохраняет высокие темпы роста к доллару и евро, пытаясь закрепиться на уровнях 85 рублей и 94 рубля соответственно, обновляя максимумы с конца февраля,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:15
2022-03-29T15:15
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
валюта
россия
евро
доллар
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль сохраняет высокие темпы роста к доллару и евро, пытаясь закрепиться на уровнях 85 рублей и 94 рубля соответственно, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:15 мск падает на 4,75 рубля до 85 рублей, курс евро — на 2,57 рубля (94,03 рубля).Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 84,92 рубля и 93,75 рубля.В свою очередь, мировые цены на нефть перешли к росту на новостях о возможном сокращении предложения на рынке.Так, на 13:20 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent растет на 1,12 процента, до 110,72 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75 процента, до 106,75 доллара.Аналитики отмечают нестабильность рынка, накануне сырье подешевело на четыре процента из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где растет заболеваемость COVID-19.При этом сохраняется возможность сокращения предложения из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.
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экономика, московская биржа, динамика курсов валют, валюта, россия, евро, доллар, рубль
14:15 29.03.2022 (обновлено: 15:15 29.03.2022)
 
Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей

Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей впервые с конца февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. 29 марта 2022
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. 29 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. 29 марта 2022
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль сохраняет высокие темпы роста к доллару и евро, пытаясь закрепиться на уровнях 85 рублей и 94 рубля соответственно, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:15 мск падает на 4,75 рубля до 85 рублей, курс евро — на 2,57 рубля (94,03 рубля).
Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 84,92 рубля и 93,75 рубля.
В свою очередь, мировые цены на нефть перешли к росту на новостях о возможном сокращении предложения на рынке.
Так, на 13:20 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent растет на 1,12 процента, до 110,72 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75 процента, до 106,75 доллара.
Аналитики отмечают нестабильность рынка, накануне сырье подешевело на четыре процента из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где растет заболеваемость COVID-19.
При этом сохраняется возможность сокращения предложения из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.
Валюты - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
06:00
Эксперты: расчеты России со странами Азии логично перевести в нацвалюты
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаДинамика курсов валютВалютаРоссияевроДолларРубль
 
 
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