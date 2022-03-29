14:15 29.03.2022 (обновлено: 15:15 29.03.2022)
Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей
Курс доллара опустился до 85 рублей, евро — ниже 94 рублей впервые с конца февраля
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. 29 марта 2022
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. 29 марта 2022
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рубль сохраняет высокие темпы роста к доллару и евро, пытаясь закрепиться на уровнях 85 рублей и 94 рубля соответственно, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14:15 мск падает на 4,75 рубля до 85 рублей, курс евро — на 2,57 рубля (94,03 рубля).
Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 84,92 рубля и 93,75 рубля.
В свою очередь, мировые цены на нефть перешли к росту на новостях о возможном сокращении предложения на рынке.
Так, на 13:20 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent растет на 1,12 процента, до 110,72 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75 процента, до 106,75 доллара.
Аналитики отмечают нестабильность рынка, накануне сырье подешевело на четыре процента из-за ожиданий сокращения спроса в Китае, где растет заболеваемость COVID-19.
При этом сохраняется возможность сокращения предложения из-за введенных против России санкций в энергетическом секторе.