https://ria.ru/20220329/krasnoyarsk-1780595005.html
В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после ЧП со стрельбой
В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после ЧП со стрельбой - РИА Новости, 29.03.2022
В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после ЧП со стрельбой
Пропускной режим в детсадах Красноярска усилен после инцидента со стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления образования города. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:19
2022-03-29T08:19
2022-03-29T08:19
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Пропускной режим в детсадах Красноярска усилен после инцидента со стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления образования города.По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в детсад №31, где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали. При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране садика. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить сразу. Было возбуждено дело о покушении и об убийстве."По поручению главы города, который незамедлительно приехал в детский сад, во всех дошкольных учреждениях усилен пропускной режим", - сказал собеседник агентства.В ведомстве заявили о начале внутренней проверки, отметив уверенные действия сотрудников сада, которым удалось скрутить нарушительницу.
https://ria.ru/20220328/strelba-1780519706.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярск, происшествия
В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после ЧП со стрельбой
В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после инцидента со стрельбой из ружья
КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Пропускной режим в детсадах Красноярска усилен после инцидента со стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления образования города.
По данным следствия, 28 марта 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в детсад №31, где ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто девушки ружье. Воспитатель попыталась забрать у нее оружие, из-за чего произошел выстрел в стену, дети не пострадали. При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося подозреваемая приходила в детсад под предлогом трудоустройства.
В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране садика. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушки ее не смогли допросить сразу. Было возбуждено дело о покушении и об убийстве.
"По поручению главы города, который незамедлительно приехал в детский сад, во всех дошкольных учреждениях усилен пропускной режим", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве заявили о начале внутренней проверки, отметив уверенные действия сотрудников сада, которым удалось скрутить нарушительницу.