https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780622948.html
В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.03.2022
В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 708, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:13
2022-03-29T11:13
2022-03-29T11:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 708, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 708, 199 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 1333, 23 человека умерли", - говорится в сообщении.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 100 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 737 501 случай коронавируса, выздоровели 2 542 802 человека, умерли из-за COVID 42 653 человека.
https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:13 29.03.2022 (обновлено: 11:14 29.03.2022)
В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки
В Москве выявили 708 новых случаев заражения коронавирусом за сутки