https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780622948.html

В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.03.2022

В Москве госпитализировали 199 человек с COVID-19 за сутки

Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 708, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:13

2022-03-29T11:13

2022-03-29T11:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 708, умерли 23 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 708, 199 человек госпитализировано за сутки, выздоровели 1333, 23 человека умерли", - говорится в сообщении.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 100 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 737 501 случай коронавируса, выздоровели 2 542 802 человека, умерли из-за COVID 42 653 человека.

https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва