https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780619792.html

В России за сутки госпитализировали 4932 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4932 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022

В России за сутки госпитализировали 4932 пациента с COVID-19

Более 4,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 179,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:03

2022-03-29T11:03

2022-03-29T11:03

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 4,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 179,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4 932 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 179,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 78 регионах, снижение - в четырех, ситуация осталась без изменений в трех субъектах страны.Более 19,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 339 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 19 660 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 339 человек", - говорится в сообщении.За сутки выздоровели 47 229 человек, или на 32,1% больше по сравнению с 28 марта.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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