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В России за сутки госпитализировали 4932 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4932 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022
В России за сутки госпитализировали 4932 пациента с COVID-19
Более 4,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 179,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:03
2022-03-29T11:03
2022-03-29T11:03
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 4,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 179,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 29 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4 932 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 179,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 78 регионах, снижение - в четырех, ситуация осталась без изменений в трех субъектах страны.Более 19,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 339 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 19 660 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 339 человек", - говорится в сообщении.За сутки выздоровели 47 229 человек, или на 32,1% больше по сравнению с 28 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 4932 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 19 660 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Более 4,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 179,9% больше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 29 марта 2022 года в Российской Федерации
: количество госпитализаций за сутки составило 4 932 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 179,9%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 78 регионах, снижение - в четырех, ситуация осталась без изменений в трех субъектах страны.
Более 19,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 339 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 19 660 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 339 человек", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 47 229 человек, или на 32,1% больше по сравнению с 28 марта.