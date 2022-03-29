https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780610649.html

В России число случаев COVID-19 снизилось на 26,7 процента за неделю

В России число случаев COVID-19 снизилось на 26,7 процента за неделю - РИА Новости, 29.03.2022

В России число случаев COVID-19 снизилось на 26,7 процента за неделю

Число зарегистрированных пациентов с COVID-19 за неделю в России снизилось на 26,7%, но показатели заболеваемости еще достаточно высокие, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:24

2022-03-29T10:24

2022-03-29T12:00

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Число зарегистрированных пациентов с COVID-19 за неделю в России снизилось на 26,7%, но показатели заболеваемости еще достаточно высокие, сообщается на сайте Роспотребнадзора."По итогам 12-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 172 442 случая <...>. Это на 26,7% ниже, чем на прошлой неделе", — говорится в заявлении ведомства.При этом, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне, хотя рост зафиксирован лишь в одном регионе."В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 12-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется только в одном регионе", — говорится в пресс-релизе ведомства.Снижение по этому показателю наблюдается во всех возрастных группах.За сутки по стране с COVID-19 госпитализированы более 4,9 тысячи человек, это на 179,9% больше, чем накануне. Зарегистрированы 19,6 тысячи заболевших, умерли 339 пациентов, выздоровели 47 229.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы