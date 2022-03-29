https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780605244.html
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19
Ограничения по коронавирусу в Псковской области, включая масочный режим, продлены до 30 апреля, сообщают региональные власти во вторник. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:53
2022-03-29T09:53
2022-03-29T09:53
распространение коронавируса
михаил ведерников
псковская область
коронавирус covid-19
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Ограничения по коронавирусу в Псковской области, включая масочный режим, продлены до 30 апреля, сообщают региональные власти во вторник."Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 30 апреля согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников", - информирует официальный Telegram-канал областной администрации.Так, в Псковской области сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и использование масок. Под запретом остаётся работа дискотек, ночных клубов и кальянных, также временно приостановлена работа заведений общепита в ночное время.
https://rsport.ria.ru/20220325/koronavirus-1777359933.html
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ведерников, псковская область, коронавирус covid-19, общество
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19 до 30 апреля