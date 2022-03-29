https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780605244.html

В Псковской области продлили действие мер против COVID-19

В Псковской области продлили действие мер против COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022

В Псковской области продлили действие мер против COVID-19

Ограничения по коронавирусу в Псковской области, включая масочный режим, продлены до 30 апреля, сообщают региональные власти во вторник. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:53

2022-03-29T09:53

2022-03-29T09:53

распространение коронавируса

михаил ведерников

псковская область

коронавирус covid-19

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Ограничения по коронавирусу в Псковской области, включая масочный режим, продлены до 30 апреля, сообщают региональные власти во вторник."Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 30 апреля согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников", - информирует официальный Telegram-канал областной администрации.Так, в Псковской области сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и использование масок. Под запретом остаётся работа дискотек, ночных клубов и кальянных, также временно приостановлена работа заведений общепита в ночное время.

https://rsport.ria.ru/20220325/koronavirus-1777359933.html

псковская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил ведерников, псковская область, коронавирус covid-19, общество