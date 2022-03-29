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В Псковской области продлили действие мер против COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780605244.html
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2022
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19
Ограничения по коронавирусу в Псковской области, включая масочный режим, продлены до 30 апреля, сообщают региональные власти во вторник. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:53
2022-03-29T09:53
распространение коронавируса
михаил ведерников
псковская область
коронавирус covid-19
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Ограничения по коронавирусу в Псковской области, включая масочный режим, продлены до 30 апреля, сообщают региональные власти во вторник."Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 30 апреля согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников", - информирует официальный Telegram-канал областной администрации.Так, в Псковской области сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и использование масок. Под запретом остаётся работа дискотек, ночных клубов и кальянных, также временно приостановлена работа заведений общепита в ночное время.
https://rsport.ria.ru/20220325/koronavirus-1777359933.html
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михаил ведерников, псковская область, коронавирус covid-19, общество
09:53 29.03.2022
 
В Псковской области продлили действие мер против COVID-19

В Псковской области продлили действие мер против COVID-19 до 30 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в масках
Сотрудники полиции в масках - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники полиции в масках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Ограничения по коронавирусу в Псковской области, включая масочный режим, продлены до 30 апреля, сообщают региональные власти во вторник.
"Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены в Псковской области по 30 апреля согласно предписанию главного государственного санитарного врача региона. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников", - информирует официальный Telegram-канал областной администрации.
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Так, в Псковской области сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и использование масок. Под запретом остаётся работа дискотек, ночных клубов и кальянных, также временно приостановлена работа заведений общепита в ночное время.
 
Распространение коронавирусаМихаил ВедерниковПсковская областьКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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