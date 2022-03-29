https://ria.ru/20220329/konventsiya-1780483325.html

Конвенция об ответственности за ущерб космическим объектам (1972)

Конвенция об ответственности за ущерб космическим объектам (1972) - РИА Новости, 29.03.2022

Конвенция об ответственности за ущерб космическим объектам (1972)

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами – является основным действующим международным нормативным актом,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T02:07

2022-03-29T02:07

2022-03-29T11:21

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Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами – является основным действующим международным нормативным актом, регламентирующим весь комплекс вопросов, связанных с установлением международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами. Конвенция была одобрена Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1971 года. 29 марта 1972 года Конвенция была подписана странами-депозитариями: СССР, Великобританией и США. Вступила в силу 1 сентября 1972 года. СССР ратифицировал Конвенцию Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1973 года. Конвенции вступила в силу для СССР 9 октября 1973 года. В преамбуле конвенции отмечалось, что целью принятия документа стала "необходимость разработки эффективных международных правил и процедур относительно ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, и обеспечения, в частности, безотлагательной выплаты полной и справедливой компенсации жертвам такого ущерба".Конвенция состоит из 28 статей в которых раскрывается содержание принципов международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.В статье 1 раскрываются основные понятия, используемые в конвенции: "ущерб", "запуск", "запускающее государство", "космический объект".Помимо этого, Конвенция устанавливает ответственность "без вины" в случае причинения космическим объектом ущерба на поверхности Земли и воздушному судну в полете, при этом ответственность абсолютна, т.е. ничем не ограничивается (статья 2). Однако в соответствии со статьей 6 может быть предоставлено освобождение от абсолютной ответственности в случае, если запускающее государство докажет, что ущерб явился полностью или частично результатом грубой небрежности, действия или бездействия государства-истца, совершенные с намерениями нанесения ущерба.Согласно положениям статей 4, 5 Конвенции при реализации совместного запуска устанавливается солидарная ответственность сторон, которые его осуществляют, при этом введены критерии причастности государства к запуску. В случае возникновения международной ответственности за ущерб, причиненный космическим объектом в соответствии со статьей 7, не распространяется на граждан запускающего государства, а также иностранных граждан, участвующих в операциях, связанных с космическим объектом или же находящихся в непосредственной близости от района запланированного запуска по приглашению запускающего государства.Непременным условием предъявления претензии запускающему государству о компенсации за ущерб на основании Конвенции является исчерпание "местных" средств удовлетворения претензий, которые имеются в распоряжении государства-истца. Предъявление претензий в соответствии с положениями статей 9, 10 осуществляется по дипломатическим каналам, а срок исковой давности исчисляется в один год с момента установления факта ущерба. С целью разрешения споров создается комиссия в составе трех представителей от государства-истца, государства-ответчика и независимого представителя по согласованию сторон (статьи 12-20). Решение комиссии носит рекомендательный характер и является окончательным. Копия такого решения направляется Генеральному секретарю ООН.Если ущерб, причиненный космическим объектом, представляет в больших масштабах угрозу для жизни людей или серьезно отражается на условиях жизни населения или деятельности жизненно важных центров, то государства-участники, и в частности запускающее государство, изучают возможность безотлагательного предоставления соответствующей помощи государству, которому причинен ущерб, когда последнее обращается с просьбой об этом (статья 21).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, оон, ссср, сша, земля, космос