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CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил - РИА Новости, 29.03.2022
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CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил
CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил - РИА Новости, 29.03.2022
CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил
Взаимодействие американских военных с представителями украинских войск в Польше касается отправки помощи Украине от Соединенных Штатов в сфере обеспечения... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T05:19
2022-03-29T05:19
в мире
сша
россия
польша
украина
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие американских военных с представителями украинских войск в Польше касается отправки помощи Украине от Соединенных Штатов в сфере обеспечения безопасности, сообщает телеканал CNN.Президент США Джо Байден в понедельник намекнул, что американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил на территории Польши. Байден в понедельник объяснял, что хотел сказать своими нашумевшими высказываниями на встрече с американскими десантниками, которым он пообещал возможность лично убедиться в мужестве украинцев, когда они "там" окажутся. Он заявил, что говорил "о помощи в подготовке войск, украинских войск, которые в Польше".Источник в Белом доме сообщил телеканалу, что контакты украинских войск и американских военных в Польше происходят регулярно.Байден сам ранее неоднократно исключал возможность отправки американских войск на Украину, говоря, что это чревато Третьей мировой войной. В понедельник Байден повторил, что "наземная или ядерная" война с РФ – это последнее, чего ему бы хотелось.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия, польша, украина
05:19 29.03.2022
 
CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил

CNN: контакты американцев с украинскими силами в Польше касаются отправки военной помощи

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие американских военных с представителями украинских войск в Польше касается отправки помощи Украине от Соединенных Штатов в сфере обеспечения безопасности, сообщает телеканал CNN.
Президент США Джо Байден в понедельник намекнул, что американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил на территории Польши. Байден в понедельник объяснял, что хотел сказать своими нашумевшими высказываниями на встрече с американскими десантниками, которым он пообещал возможность лично убедиться в мужестве украинцев, когда они "там" окажутся. Он заявил, что говорил "о помощи в подготовке войск, украинских войск, которые в Польше".
Источник в Белом доме сообщил телеканалу, что контакты украинских войск и американских военных в Польше происходят регулярно.
Байден сам ранее неоднократно исключал возможность отправки американских войск на Украину, говоря, что это чревато Третьей мировой войной. В понедельник Байден повторил, что "наземная или ядерная" война с РФ – это последнее, чего ему бы хотелось.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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