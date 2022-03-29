https://ria.ru/20220329/kontakty-1780590532.html

CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил

CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил - РИА Новости, 29.03.2022

CNN: в Польше регулярно происходят контакты американцев и украинских сил

Взаимодействие американских военных с представителями украинских войск в Польше касается отправки помощи Украине от Соединенных Штатов в сфере обеспечения... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T05:19

2022-03-29T05:19

2022-03-29T05:19

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие американских военных с представителями украинских войск в Польше касается отправки помощи Украине от Соединенных Штатов в сфере обеспечения безопасности, сообщает телеканал CNN.Президент США Джо Байден в понедельник намекнул, что американские войска могут участвовать в подготовке украинских сил на территории Польши. Байден в понедельник объяснял, что хотел сказать своими нашумевшими высказываниями на встрече с американскими десантниками, которым он пообещал возможность лично убедиться в мужестве украинцев, когда они "там" окажутся. Он заявил, что говорил "о помощи в подготовке войск, украинских войск, которые в Польше".Источник в Белом доме сообщил телеканалу, что контакты украинских войск и американских военных в Польше происходят регулярно.Байден сам ранее неоднократно исключал возможность отправки американских войск на Украину, говоря, что это чревато Третьей мировой войной. В понедельник Байден повторил, что "наземная или ядерная" война с РФ – это последнее, чего ему бы хотелось.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/nato-1780585539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, польша, украина