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Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет - РИА Новости, 29.03.2022
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Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет
Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет - РИА Новости, 29.03.2022
Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет
Восьмой Международный конкурс фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел его первые итоги. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:00
2022-03-29T11:02
новости агентства
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 29 мар– РИА Новости. Восьмой Международный конкурс фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел его первые итоги.В 2022 году на конкурс было подано порядка трех тысяч работ из 54 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана. Фотографы из России в 2022 году также сохранили за собой статус наиболее активных участников конкурса.Самой популярной номинацией, в которую было подано большее число заявок, стала номинация "Моя планета", которая демонстрирует яркую многополярность и разнообразие мира – его природных ландшафтов, этнических традиций, национальных привычек.Впервые участие в конкурсе с момента его старта в 2014 году приняли фотожурналисты из Никарагуа, а совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130.Профессиональное жюри конкурса начнет работу уже в апреле, а конкурсный шорт-лист будет объявлен в середине июня также на сайте stenincontest.ru.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220318/kontsert-1778843057.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня"
11:00 29.03.2022 (обновлено: 11:02 29.03.2022)
 

Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет

© РИА Новости / Фандулвази Джайкло / Перейти в фотобанкВыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар– РИА Новости. Восьмой Международный конкурс фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел его первые итоги.
В 2022 году на конкурс было подано порядка трех тысяч работ из 54 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана. Фотографы из России в 2022 году также сохранили за собой статус наиболее активных участников конкурса.
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Самой популярной номинацией, в которую было подано большее число заявок, стала номинация "Моя планета", которая демонстрирует яркую многополярность и разнообразие мира – его природных ландшафтов, этнических традиций, национальных привычек.
Впервые участие в конкурсе с момента его старта в 2014 году приняли фотожурналисты из Никарагуа, а совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130.
Профессиональное жюри конкурса начнет работу уже в апреле, а конкурсный шорт-лист будет объявлен в середине июня также на сайте stenincontest.ru.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
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Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
Новости агентстваРоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаМИА "Россия сегодня"
 
 
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