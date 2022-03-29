11:00 29.03.2022 (обновлено: 11:02 29.03.2022)
Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет
© РИА Новости / Фандулвази Джайкло / Перейти в фотобанкВыставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
МОСКВА, 29 мар– РИА Новости. Восьмой Международный конкурс фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел его первые итоги.
В 2022 году на конкурс было подано порядка трех тысяч работ из 54 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана. Фотографы из России в 2022 году также сохранили за собой статус наиболее активных участников конкурса.
Самой популярной номинацией, в которую было подано большее число заявок, стала номинация "Моя планета", которая демонстрирует яркую многополярность и разнообразие мира – его природных ландшафтов, этнических традиций, национальных привычек.
Впервые участие в конкурсе с момента его старта в 2014 году приняли фотожурналисты из Никарагуа, а совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130.
Профессиональное жюри конкурса начнет работу уже в апреле, а конкурсный шорт-лист будет объявлен в середине июня также на сайте stenincontest.ru.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.