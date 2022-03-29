https://ria.ru/20220329/kompensatsiya-1780768414.html

Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей

Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей - РИА Новости, 29.03.2022

Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей

Компании, инвестирующей в строительство склада интернет-магазина OZON в Адыгее, компенсируют 455 миллионов рублей на создание инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T22:10

2022-03-29T22:10

2022-03-29T22:19

республика адыгея

экономика

мурат кумпилов

адыгейск

ozon

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730452447_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_8ed64c8ce7d7cee139a58c84aa99e080.jpg

КРАСНОДАР, 29 мар – РИА Новости. Компании, инвестирующей в строительство склада интернет-магазина OZON в Адыгее, компенсируют 455 миллионов рублей на создание инфраструктуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В начале февраля власти Адыгеи сообщили об одобрении проекта по строительству логистического центра OZON, строительство которого планируется начать в текущем году недалеко от города Адыгейск. По данным правительства региона, инвестиции в проект превысят 6 миллиардов рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда рублей и создано до двух тысяч рабочих мест. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на август 2023 года.Во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Координационного совета по экономической политике республики, посвящённое вопросам содействия в реализации инвестпроектов, где обсуждался этот ООО "Озон Адыгея", говорится в сообщении."Инвестор подтвердил свои намерения… Для создания необходимой инфраструктуры потребуется вложить более 455 миллионов рублей – средства, которые инвестор планирует заявить для компенсации... Глава Адыгеи подчеркнул значимость поддержки действующих проектов и дальнейшей работы по привлечению инвесторов… В результате Координационный совет поддержал обозначенный проект. Выплаты компенсации инвесторам части затрат на развитие инфраструктуры планируется начать уже в этом году", - отмечает пресс-служба.Отмечается, что на создание инфраструктуры для новых инвестпроектов в 2022 году предусмотрено в республике предусмотрено 283,7 миллиона рублей, в 2023 и 2024 годах – по 595,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220324/yarmarki-1779896471.html

https://ria.ru/20220324/adygeya-1779890443.html

адыгейск

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурат кумпилов, адыгейск, ozon, республика адыгея