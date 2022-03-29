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Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей - РИА Новости, 29.03.2022
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https://ria.ru/20220329/kompensatsiya-1780768414.html
Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей
Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей - РИА Новости, 29.03.2022
Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей
Компании, инвестирующей в строительство склада интернет-магазина OZON в Адыгее, компенсируют 455 миллионов рублей на создание инфраструктуры, сообщает... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T22:10
2022-03-29T22:19
республика адыгея
экономика
мурат кумпилов
адыгейск
ozon
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 29 мар – РИА Новости. Компании, инвестирующей в строительство склада интернет-магазина OZON в Адыгее, компенсируют 455 миллионов рублей на создание инфраструктуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В начале февраля власти Адыгеи сообщили об одобрении проекта по строительству логистического центра OZON, строительство которого планируется начать в текущем году недалеко от города Адыгейск. По данным правительства региона, инвестиции в проект превысят 6 миллиардов рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда рублей и создано до двух тысяч рабочих мест. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на август 2023 года.Во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Координационного совета по экономической политике республики, посвящённое вопросам содействия в реализации инвестпроектов, где обсуждался этот ООО "Озон Адыгея", говорится в сообщении."Инвестор подтвердил свои намерения… Для создания необходимой инфраструктуры потребуется вложить более 455 миллионов рублей – средства, которые инвестор планирует заявить для компенсации... Глава Адыгеи подчеркнул значимость поддержки действующих проектов и дальнейшей работы по привлечению инвесторов… В результате Координационный совет поддержал обозначенный проект. Выплаты компенсации инвесторам части затрат на развитие инфраструктуры планируется начать уже в этом году", - отмечает пресс-служба.Отмечается, что на создание инфраструктуры для новых инвестпроектов в 2022 году предусмотрено в республике предусмотрено 283,7 миллиона рублей, в 2023 и 2024 годах – по 595,3 миллиона рублей.
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экономика, мурат кумпилов, адыгейск, ozon, республика адыгея
22:10 29.03.2022 (обновлено: 22:19 29.03.2022)
 

Инвестору в строительство склада OZON в Адыгее компенсируют 455 млн рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon
Сортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 мар – РИА Новости. Компании, инвестирующей в строительство склада интернет-магазина OZON в Адыгее, компенсируют 455 миллионов рублей на создание инфраструктуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В начале февраля власти Адыгеи сообщили об одобрении проекта по строительству логистического центра OZON, строительство которого планируется начать в текущем году недалеко от города Адыгейск. По данным правительства региона, инвестиции в проект превысят 6 миллиардов рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда рублей и создано до двух тысяч рабочих мест. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на август 2023 года.
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"Инвестор подтвердил свои намерения… Для создания необходимой инфраструктуры потребуется вложить более 455 миллионов рублей – средства, которые инвестор планирует заявить для компенсации... Глава Адыгеи подчеркнул значимость поддержки действующих проектов и дальнейшей работы по привлечению инвесторов… В результате Координационный совет поддержал обозначенный проект. Выплаты компенсации инвесторам части затрат на развитие инфраструктуры планируется начать уже в этом году", - отмечает пресс-служба.
Отмечается, что на создание инфраструктуры для новых инвестпроектов в 2022 году предусмотрено в республике предусмотрено 283,7 миллиона рублей, в 2023 и 2024 годах – по 595,3 миллиона рублей.

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Республика АдыгеяЭкономикаМурат КумпиловАдыгейскOzonРеспублика Адыгея
 
 
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