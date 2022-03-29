https://ria.ru/20220329/kiberataki-1780629445.html

В Финляндии утверждают, что угроза кибератак со стороны России возросла

В Финляндии утверждают, что угроза кибератак со стороны России возросла - РИА Новости, 29.03.2022

В Финляндии утверждают, что угроза кибератак со стороны России возросла

Полиция безопасности Финляндии SUPO считает "российское гибридное влияние" и незаконный сбор разведданных самыми большими угрозами национальной безопасности... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:47

2022-03-29T11:47

2022-03-29T11:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар - РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO считает "российское гибридное влияние" и незаконный сбор разведданных самыми большими угрозами национальной безопасности страны, следует из опубликованного во вторник доклада."Наибольшими угрозами национальной безопасности являются гибридное влияние России и нелегальная разведка. Действия России представляют главную угрозу национальной безопасности Финляндии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - утверждается в докладе, где добавляется, что РФ своими действиями, вероятно, будет влиять на "активизировавшиеся дебаты по членству в НАТО".В РФ ранее неоднократно отвергали обвинения Запада в кибератаках, называя их голословными.Как заявил на пресс-конференции начальник SUPO Антти Пелттари, Финляндия должна быть готова к "различным действиям" со стороны России."Все финское общество должно быть готово к различным действиям, посредством которых Россия хочет повлиять на принятие Финляндией решений по вопросу НАТО. Задача властей — обеспечить, чтобы открытое обсуждение могло проходить без опасений, и обеспечить, чтобы посторонние не могли влиять на решения по политике безопасности, принимаемые Финляндией", - отметил Пелттари.Авторы доклада заявляют, что пока существенных изменений в действиях России против Финляндии не наблюдается.В отчете добавляется, что террористическая угроза остается на прежнем уровне - на втором по четырехбалльной шкале - повышенном.

https://ria.ru/20220329/finlyandiya-1780603068.html

https://ria.ru/20220326/poezda-1780245923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

финляндия, россия, нато, в мире