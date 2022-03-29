https://ria.ru/20220329/kiberagressiya-1780643079.html

МИД пообещал установить источники киберагрессии против России

МИД пообещал установить источники киберагрессии против России - РИА Новости, 29.03.2022

МИД пообещал установить источники киберагрессии против России

Развязанная против России со стороны "коллективного Запада" киберагрессия приведет к последствиям, ее источники будут установлены, говорится в заявлении МИД РФ, РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:32

2022-03-29T12:32

2022-03-29T12:54

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

безопасность

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развязанная против России со стороны "коллективного Запада" киберагрессия приведет к последствиям, ее источники будут установлены, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.В документе отмечается, что на "фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны"."Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения", - указали в российском МИД."Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, безопасность