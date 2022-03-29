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МИД пообещал установить источники киберагрессии против России - РИА Новости, 29.03.2022
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МИД пообещал установить источники киберагрессии против России
МИД пообещал установить источники киберагрессии против России - РИА Новости, 29.03.2022
МИД пообещал установить источники киберагрессии против России
Развязанная против России со стороны "коллективного Запада" киберагрессия приведет к последствиям, ее источники будут установлены, говорится в заявлении МИД РФ, РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:32
2022-03-29T12:54
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
безопасность
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развязанная против России со стороны "коллективного Запада" киберагрессия приведет к последствиям, ее источники будут установлены, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.В документе отмечается, что на "фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны"."Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения", - указали в российском МИД."Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона", - говорится в заявлении.
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технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, безопасность
12:32 29.03.2022 (обновлено: 12:54 29.03.2022)
 
МИД пообещал установить источники киберагрессии против России

МИД: киберагрессия против России приведет к последствиям, ее источники будут установлены

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развязанная против России со стороны "коллективного Запада" киберагрессия приведет к последствиям, ее источники будут установлены, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В документе отмечается, что на "фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны".
"Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения", - указали в российском МИД.
"Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона", - говорится в заявлении.
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