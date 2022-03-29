https://ria.ru/20220329/keshbek-1780706404.html

Программу детского кешбэка запустят в Подмосковье в ночь на 31 марта

Программу детского кешбэка запустят в Подмосковье в ночь на 31 марта - РИА Новости, 29.03.2022

Программу детского кешбэка запустят в Подмосковье в ночь на 31 марта

В ночь на 31 марта в Московской области будет запущена программа детского кешбэка. Дети смогут отдыхать в лагерях с 1 мая и на протяжении всего лета по льготной РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:09

2022-03-29T16:09

2022-03-29T16:09

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости.В ночь на 31 марта в Московской области будет запущена программа детского кешбэка. Дети смогут отдыхать в лагерях с 1 мая и на протяжении всего лета по льготной цене, сообщил телеканал "360".Родителям объяснили, что деньги будут автоматически зачислены на банковскую карту "Мир" в течение пяти дней. Сумма составит 50% оплаты, но не более 20 тысяч рублей.Для того чтобы принять участие в программе, достаточно выбрать лагерь в любом регионе России, который принимает участие в программе кешбэка, и оплатить поездку картой "Мир". Отправлять в лагерь можно детей любых возрастов.Как рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, в регионе в этом году отдохнет более 450 тысяч детей. Власти Подмосковья выделили более 1,5 миллиарда рублей на программу кешбэка.Также губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что дети льготных категорий могут получить путевку абсолютно бесплатно.

https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780520406.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)