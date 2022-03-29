Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Каштановое в ДНР - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/kashtanovoe-1780591935.html
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Каштановое в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Каштановое в ДНР - РИА Новости, 29.03.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Каштановое в ДНР
Украинские войска в 6.30 обстреляли ракетами из БМ-21 "Град" населенный пункт Каштановое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T06:41
2022-03-29T06:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780309502_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63dd4c934d20ac7e40863c4eb8b8dba6.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 обстреляли ракетами из БМ-21 "Град" населенный пункт Каштановое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/yasinovataya-1780591790.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1b/1780309502_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_771eb7aa62b3c500a5ad77d124d1abea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
06:41 29.03.2022 (обновлено: 06:46 29.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Каштановое в ДНР

ВСУ выпустили 20 ракет из БМ-21 “Град” по населенному пункту Каштановое в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбстрелы
Обстрелы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обстрелы
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 обстреляли ракетами из БМ-21 "Град" населенный пункт Каштановое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 - н.п. Ласточкино – н.п. Каштановое: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
06:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из запрещенного оружия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала