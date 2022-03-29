06:41 29.03.2022 (обновлено: 06:46 29.03.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" населенный пункт Каштановое в ДНР
ВСУ выпустили 20 ракет из БМ-21 “Град” по населенному пункту Каштановое в ДНР
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 обстреляли ракетами из БМ-21 "Град" населенный пункт Каштановое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 - н.п. Ласточкино – н.п. Каштановое: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.