https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми
Заявления зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы, заявила... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:59
2022-03-29T15:59
2022-03-29T16:45
нагорно-карабахская республика
в мире
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
михаил делягин
азербайджан
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заявления зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации"."Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге, комментируя высказывания Делягина. По ее словам, подобные заявления "не отражают официальную позицию" Москвы.
https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, в мире, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, михаил делягин, азербайджан
15:59 29.03.2022 (обновлено: 16:45 29.03.2022)
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми
Представитель МИД Захарова: слова Делягина о Карабахе не соответствуют позиции Москвы