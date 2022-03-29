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В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми - РИА Новости, 29.03.2022
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В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми - РИА Новости, 29.03.2022
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми
Заявления зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы, заявила... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:59
2022-03-29T16:45
нагорно-карабахская республика
в мире
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
михаил делягин
азербайджан
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заявления зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации"."Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге, комментируя высказывания Делягина. По ее словам, подобные заявления "не отражают официальную позицию" Москвы.
https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html
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москва
россия
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нагорно-карабахская республика, в мире, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, михаил делягин, азербайджан
15:59 29.03.2022 (обновлено: 16:45 29.03.2022)
 
В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми

Представитель МИД Захарова: слова Делягина о Карабахе не соответствуют позиции Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заявления зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации".
"Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге, комментируя высказывания Делягина. По ее словам, подобные заявления "не отражают официальную позицию" Москвы.
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
13:07Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле оценили слова Делягина о возможных ударах России по Азербайджану
 
Нагорно-Карабахская РеспубликаВ миреМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМихаил ДелягинАзербайджан
 
 
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