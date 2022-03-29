https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми

В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми - РИА Новости, 29.03.2022

В МИД назвали заявления депутата Делягина о Карабахе недопустимыми

Заявления зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы, заявила... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:59

2022-03-29T15:59

2022-03-29T16:45

нагорно-карабахская республика

в мире

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

михаил делягин

азербайджан

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заявления зампреда комитета ГД по экономической политике Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы, они недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Делягин в эфире одного из российских федеральных телеканалов предложил нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это заявление "никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации"."Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми", - сказала Захарова на брифинге, комментируя высказывания Делягина. По ее словам, подобные заявления "не отражают официальную позицию" Москвы.

https://ria.ru/20220329/delyagin-1780654225.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нагорно-карабахская республика, в мире, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, михаил делягин, азербайджан