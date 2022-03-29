https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780772460.html

Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине

Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, говоря об операции на Украине, призвал президента России Владимира Путина позволить военным закончить начатое. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T23:10

2022-03-29T23:10

2022-03-29T23:16

обострение ситуации в днр и лнр

украина

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, говоря об операции на Украине, призвал президента России Владимира Путина позволить военным закончить начатое."Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев", - сказал Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780772109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, в мире, владимир путин, донбасс