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Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780772460.html
Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине
Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, говоря об операции на Украине, призвал президента России Владимира Путина позволить военным закончить начатое. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T23:10
2022-03-29T23:16
обострение ситуации в днр и лнр
украина
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, говоря об операции на Украине, призвал президента России Владимира Путина позволить военным закончить начатое."Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев", - сказал Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, в мире, владимир путин, донбасс
23:10 29.03.2022 (обновлено: 23:16 29.03.2022)
 
Кадыров призвал Путина "позволить военным закончить начатое" на Украине

Кадыров, говоря об операции на Украине, призвал Путина позволить военным закончить начатое

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, говоря об операции на Украине, призвал президента России Владимира Путина позволить военным закончить начатое.
"Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев", - сказал Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 23:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)РоссияВ миреВладимир ПутинДонбасс
 
 
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