https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780772109.html

Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине

Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине - РИА Новости, 29.03.2022

Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T23:07

2022-03-29T23:07

2022-03-29T23:28

обострение ситуации в днр и лнр

украина

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

в мире

россия

донбасс

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152031/64/1520316420_0:36:2884:1658_1920x0_80_0_0_03ceeaf5cb8acc8c7e921f26cd808c4f.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей в ходе спецоперации на Украине."Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: "Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим", - сказал Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780772460.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), в мире, россия, донбасс, владимир путин