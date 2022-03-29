https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780772109.html
Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине
Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине - РИА Новости, 29.03.2022
Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей в ходе спецоперации на Украине. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T23:07
2022-03-29T23:07
2022-03-29T23:28
обострение ситуации в днр и лнр
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
в мире
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей в ходе спецоперации на Украине."Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: "Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим", - сказал Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780772460.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), в мире, россия, донбасс, владимир путин
23:07 29.03.2022 (обновлено: 23:28 29.03.2022)
Кадыров заявил, что потерял "близких людей" в ходе операции на Украине
Глава Чечни Кадыров заявил, что потерял "своих близких людей" в ходе операции на Украине