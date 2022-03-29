https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780647032.html
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта - РИА Новости, 29.03.2022
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:46
2022-03-29T12:46
2022-03-29T12:50
рамзан кадыров
магомед даудов
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта.Ранее о присвоении Кадырову соответствующего звания сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов."К сожалению, пока не могу ничего сказать, я не видел указа", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли опубликован соответствующий документ.Он отметил, что бывают и "закрытые документы с грифом"."Если он открытый, то, конечно, он будет опубликован. Закрытые указы тоже бывают. Они не публикуются", - добавил представитель Кремля.Песков также уточнил, что в подобных документах обычно нет формулировок обоснования присвоения звания.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780629118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, магомед даудов, политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, чеченская республика (чечня)
12:46 29.03.2022 (обновлено: 12:50 29.03.2022)
В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта
Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта.
Ранее о присвоении Кадырову соответствующего звания сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов
.
"К сожалению, пока не могу ничего сказать, я не видел указа", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли опубликован соответствующий документ.
Он отметил, что бывают и "закрытые документы с грифом".
"Если он открытый, то, конечно, он будет опубликован. Закрытые указы тоже бывают. Они не публикуются", - добавил представитель Кремля.
Песков также уточнил, что в подобных документах обычно нет формулировок обоснования присвоения звания.