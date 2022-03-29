https://ria.ru/20220329/kadyrov-1780647032.html

В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта

В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта - РИА Новости, 29.03.2022

В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:46

2022-03-29T12:46

2022-03-29T12:50

рамзан кадыров

магомед даудов

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта.Ранее о присвоении Кадырову соответствующего звания сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов."К сожалению, пока не могу ничего сказать, я не видел указа", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли опубликован соответствующий документ.Он отметил, что бывают и "закрытые документы с грифом"."Если он открытый, то, конечно, он будет опубликован. Закрытые указы тоже бывают. Они не публикуются", - добавил представитель Кремля.Песков также уточнил, что в подобных документах обычно нет формулировок обоснования присвоения звания.

https://ria.ru/20220329/peregovory-1780629118.html

https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780576114.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рамзан кадыров, магомед даудов, политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, чеченская республика (чечня)