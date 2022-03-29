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Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Кадисе - РИА Новости, 30.03.2022
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Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Кадисе
Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Кадисе - РИА Новости, 30.03.2022
Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Кадисе
Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин, сообщает газета... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-29T13:45
2022-03-30T13:48
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МАДРИД, 29 мар - РИА Новости. Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин, сообщает газета Mundo.Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Как сообщается, караван выдвинулся в 9.00 по местному времени (10.00 по мск). Грузовики движутся по основным улицам города Кадис, занимая две полосы движения в одном направлении. Караван движется медленно и гудит по мере продвижения, за исключением участка рядом с больницей Пуэрта-дель-Мар.Протестующие получили разрешение, которые они запросили у представительства правительства. Заявка на организацию этого протеста платформой для защиты сектора грузовых перевозок была обработана в срочном порядке.Ранее в пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 миллионов евро. Позднее после встречи с министром транспорта Испании Ракель Санчес лидер бастующих, глава Национальной платформы по защите транспорта Мануэль Эрнандес заявил, что испанские транспортники продолжат забастовку, вызванную ростом цен на топливо, несмотря на меры, которые предложило правительство. Он отметил, что предложенных мер недостаточно, потребовал от властей предложить новые - хотя бы временные - дополнительные решения.Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране. Для прекращения забастовки власти сначала обещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма помощи превышает миллиард евро.
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в мире, испания, россия
13:45 29.03.2022 (обновлено: 13:48 30.03.2022)
 
Протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли движение в Кадисе

Водители грузовиков перекрыли движение в Кадисе в знак протеста из-за роста цен на топливо

© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста водителей грузовиков в Испании
Акция протеста водителей грузовиков в Испании - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Акция протеста водителей грузовиков в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 29 мар - РИА Новости. Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин, сообщает газета Mundo.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
Как сообщается, караван выдвинулся в 9.00 по местному времени (10.00 по мск). Грузовики движутся по основным улицам города Кадис, занимая две полосы движения в одном направлении. Караван движется медленно и гудит по мере продвижения, за исключением участка рядом с больницей Пуэрта-дель-Мар.
Протестующие получили разрешение, которые они запросили у представительства правительства. Заявка на организацию этого протеста платформой для защиты сектора грузовых перевозок была обработана в срочном порядке.
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Ранее в пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, общая сумма помощи оценивается в 600 миллионов евро. Позднее после встречи с министром транспорта Испании Ракель Санчес лидер бастующих, глава Национальной платформы по защите транспорта Мануэль Эрнандес заявил, что испанские транспортники продолжат забастовку, вызванную ростом цен на топливо, несмотря на меры, которые предложило правительство. Он отметил, что предложенных мер недостаточно, потребовал от властей предложить новые - хотя бы временные - дополнительные решения.
Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта начали бессрочную забастовку, которая приводит к перебоям с поставками в стране. Для прекращения забастовки власти сначала обещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма помощи превышает миллиард евро.
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