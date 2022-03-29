Пентагон намерен ускорить производство Javelin и Stinger, сообщили СМИ
CNN: Пентагон намерен ускорить производство ракет Javelin и Stinger для пополнения запасов
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick KirbyАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые ранее запрашивал Киев, чтобы пополнить собственные запасы, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По его последним данным, прозводственная линия американских ракет Stinger была остановлена, но ее перезапустили для выполнения заказов на продажу за границей. По словам представителя Пентагона Джессики Максвелл, теперь, чтобы поддерживать эффективную работу, рассматриваются несколько вариантов производственных мощностей.
Она подчеркнула, что возможный вариант - нанять дополнительных рабочих, заменить устаревшие детали оборудования и приобрести дополнительные инструменты для производства. Сейчас на изготовление партии ракет Stinger требуется от полутора до двух лет.
Американское минобороны также надеется нарастить производство ракет Javelin. Хотя, по словам представителя компании-производителя комплексов Lockheed Martin, у нее есть "возможность удовлетворить растущий спрос в обозримом будущем".
К 2022 году минобороны рассчитывает на производство более 6 тысяч штук ракет Javelin в год, согласно документам, с которыми ознакомился канал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.