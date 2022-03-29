https://ria.ru/20220329/javelin-1780658780.html

Пентагон намерен ускорить производство Javelin и Stinger, сообщили СМИ

Пентагон намерен ускорить производство Javelin и Stinger, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022

Пентагон намерен ускорить производство Javelin и Stinger, сообщили СМИ

Минобороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые ранее запрашивал Киев, чтобы... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:27

2022-03-29T13:27

2022-03-29T13:27

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минобороны США планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые ранее запрашивал Киев, чтобы пополнить собственные запасы, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.На минувшей неделе канал сообщал, что Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 ракет Stinger и Javelin. Запрос направлен в американский конгресс и отражает "все большую потребность" Украины в ракетах, отмечал канал. По его последним данным, прозводственная линия американских ракет Stinger была остановлена, но ее перезапустили для выполнения заказов на продажу за границей. По словам представителя Пентагона Джессики Максвелл, теперь, чтобы поддерживать эффективную работу, рассматриваются несколько вариантов производственных мощностей.Она подчеркнула, что возможный вариант - нанять дополнительных рабочих, заменить устаревшие детали оборудования и приобрести дополнительные инструменты для производства. Сейчас на изготовление партии ракет Stinger требуется от полутора до двух лет.Американское минобороны также надеется нарастить производство ракет Javelin. Хотя, по словам представителя компании-производителя комплексов Lockheed Martin, у нее есть "возможность удовлетворить растущий спрос в обозримом будущем".К 2022 году минобороны рассчитывает на производство более 6 тысяч штук ракет Javelin в год, согласно документам, с которыми ознакомился канал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446922.html

https://ria.ru/20220302/oruzhie-1776138618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сша, россия, украина, министерство обороны сша, lockheed martin , javelin (птрк)