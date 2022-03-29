https://ria.ru/20220329/investproekty-1780657192.html
Собянин поручил выделить средства на льготное кредитование инвестпроектов
Собянин поручил выделить средства на льготное кредитование инвестпроектов - РИА Новости, 29.03.2022
Собянин поручил выделить средства на льготное кредитование инвестпроектов
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:18
2022-03-29T13:18
2022-03-29T13:18
экономика
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы предоставит 10 миллиардов рублей Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря городской программе льготного кредитования инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что – в свою очередь – позволит сохранить деловую активность и рабочие места в критически важной для города строительной отрасли."Ранее правительством Москвы было принято решение о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. Таким образом, общий объём двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 миллиардов рублей, что позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов. Решение о реализации программ льготного кредитования является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220329/ofisy-1780619703.html
https://realty.ria.ru/20220328/polikliniki-1780471692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сергей собянин, москва, россия
Собянин поручил выделить средства на льготное кредитование инвестпроектов
Собянин поручил выделить десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестпроектов
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы
предоставит 10 миллиардов рублей Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин
. Средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря городской программе льготного кредитования инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что – в свою очередь – позволит сохранить деловую активность и рабочие места в критически важной для города строительной отрасли.
"Ранее правительством Москвы было принято решение о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. Таким образом, общий объём двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 миллиардов рублей, что позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов. Решение о реализации программ льготного кредитования является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - дополняется в сообщении.