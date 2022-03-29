https://ria.ru/20220329/investproekty-1780657192.html

Собянин поручил выделить средства на льготное кредитование инвестпроектов

Собянин поручил выделить средства на льготное кредитование инвестпроектов - РИА Новости, 29.03.2022

Собянин поручил выделить средства на льготное кредитование инвестпроектов

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:18

2022-03-29T13:18

2022-03-29T13:18

экономика

сергей собянин

москва

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить 10 миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы предоставит 10 миллиардов рублей Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря городской программе льготного кредитования инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что – в свою очередь – позволит сохранить деловую активность и рабочие места в критически важной для города строительной отрасли."Ранее правительством Москвы было принято решение о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. Таким образом, общий объём двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 миллиардов рублей, что позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов. Решение о реализации программ льготного кредитования является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220329/ofisy-1780619703.html

https://realty.ria.ru/20220328/polikliniki-1780471692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сергей собянин, москва, россия