https://ria.ru/20220329/gumpomosch-1780731523.html

Беженцы из Донецкой и Луганской областей получили гумпомощь в Подмосковье

Беженцы из Донецкой и Луганской областей получили гумпомощь в Подмосковье - РИА Новости, 29.03.2022

Беженцы из Донецкой и Луганской областей получили гумпомощь в Подмосковье

Более шести центнеров продуктов передали участники союза "Офицеры группы “Альфа”" через Воскресенское отделение Российского Красного креста для беженцев из... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:43

2022-03-29T17:43

2022-03-29T19:44

общество

воскресенск

российский красный крест

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Более шести центнеров продуктов передали участники союза "Офицеры группы “Альфа”" через Воскресенское отделение Российского Красного креста для беженцев из Донецкой и Луганской областей. Президент союза Алексей Филатов отметил, что это первый груз, который направляют "альфовцы" мирным жителям, вынужденным покинуть свои дома.Машины с гуманитарной помощью от союза приехали 29 марта к офису Красного креста в Воскресенске. Продуктовые наборы, по словам Филатова, сейчас расходятся очень быстро – число вынужденных переселенцев с каждым днем увеличивается.Он также подчеркнул, что в организации считают: независимо от гражданства, национальности, цвета паспорта и даже политических убеждений помогать людям, оказавшимся в беде, – это правильно.В Воскресенское отделение Российского Красного креста представители союза привезли 60 продуктовых наборов, весом более десяти килограммов каждый. В них есть крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, чай, печенье и кофе с конфетами."Продуктовая помощь сейчас одна из самых важных, так как финансовая помощь, которую гарантировали власти, у многих семей беженцев может уходить на прочие нужды – одежду, лекарства, траты, связанные с арендой жилья и прочие. И эти расходы индивидуальны, а продукты нужны всем", – отметила председатель Воскресенского местного отделения Московского областного регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный крест" Татьяна Воеводина.

https://ria.ru/20220329/gumpomosch-1780693640.html

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общество, воскресенск, российский красный крест